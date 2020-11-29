سياسيون ومثقفون دانماركيون يحذّرون من محاولات تركية لخلق صراع بين الكرد

تأتي الدعوة الدانماركية، فيما يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني سياساته العدائية ضد الشعب الكردي، عبر مساعي خنق قوات الدفاع الشعبي التي تناضل من أجل القضية الكردية منذ أكثر من 4 عقود متواصلة من الزمن.

وحذّر السياسيون والمثقفون الدانماركيون في رسالة موجهة إلى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ومنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) من أن الحرب المحتملة بين الكرد سوف تخدم أعدائهم.

كما شددت الشخصيات الدانماركية، في النداء الذي وجهوه إلى قادة الكرد، على أن مثل هذه الحرب من شأنها أن تقوض جهود حل القضية الكردية.

وجاء في الرسالة: "نحن أصدقاء الكرد في الدانمارك، نتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في جنوب كردستان، وباسم من شاركوا في هذا النداء، ندعو قادة الكرد إلى أن يبحثوا عن حل من خلال الحوار، وأن يرتقوا إلى مستوى هذه المسؤولية ويعملوا معًا من أجل مصالح الشعب الكردي، وليس القتال ضد بعضهم البعض".

وأشارت الشخصيات التي شاركت في توجيه النداء إلى أنه "إذا اندلعت حرب بين الكرد، فسيكون من الصعب أن نشرح للشعب والرأي العام الدانماركي سبب تقاتل الكرد فيما بينهم بدلًا من الوحدة".

وأشارت الرسالة إلى أطماع تركيا الاستعمارية في كردستان" أردوغان سيستغل كل فرصة لخلق الصراع والحرب بين الكرد من أجل عرقلة وحدة واستقلال والإدارة الذاتية للكرد في المنطقة".

وأكدت الرسالة ضرورة توحيد صف الكرد "نحن، أصدقاؤكم في الدانمارك، ومن المهم إقامة تحالف وتعاون في كردستان يخدم مستقبل الشعب الكردي وكردستان".

الشخصيات التي شاركت في توجيه هذه الرسالة هي:

إيفا فلاي فهولم ـ عضوة البرلمان الدانماركي عن تحالف الأحمر والأخضر.

فيلي سفندال - وزير الخارجية السابق وعضو البرلمان السابق عن حزب الشعب الاشتراكي.

أوفي البيك ـ عضو البرلمان الدانماركي وعضو البرلمان عن حزب الخضر المستقل.

راسموس نوردكفيست ـ عضو البرلمان عن حزب الشعب الاشتراكي بالبرلمان الدانماركي.

جوناس إيكا، الكاتب الدنماركي، الحائز على جائزة المجلس الاسكندنافي للأدب لعام 2019.

بارفود لاين ـ عضو سابق في البرلمان عن حزب التحالف الأحمر والأخضر في البرلمان الدانماركي.

فيلو سيجوردسون ـ عمدة كوبنهاغن السابق من حزب الشعب الاشتراكي.

بيرنيل فرام ـ عضو سابق في البرلمان عن حزب الشعب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي.

جيسبر برانت، ماجستير، أستاذ فخري للعلوم والبيئة في جامعة روسكيلد.

كريستيان جول ـ عضوة البرلمان الدانماركي عن تحالف الأحمر والأخضر.

(م)