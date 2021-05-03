سياسيون ومثقفون عرب يدعون الجامعة العربية لاتخاذ موقف ضد الهجمات التركية على الأراضي العراقية

وأصدر عدد من السياسيين والمثقفين العرب من مختلف الدول العربية بيانًا مشتركًا بصدد ما تتعرض له مناطق جنوب كردستان، التي هي جزء من أراضي العراق، من هجمات من قبل جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

“نحن نخبة من المهمومين بالشأن العربي وما تهدده من مخاطر عدة تضرب فيه من الشمال والجنوب بل والوسط، هالنا هذا الصمت العربي إزاء الانتهاكات التركية التي تجري يوميًّا لجزء عزيز من دولة عربية كانت إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وهي العراق، إن هذه الانتهاكات التي تجري حاليًّا في الشمال العراقي والتي لم نجد لها أي رد فعل عربي بل وعراقي للهجمة التركية.

إننا نطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية وضرورة أخذ موقف حاسم من تلك الأطماع التركية، وهذا ما يفرضه ميثاق الجامعة العربية والتي مازلنا ننتظر منها موقفًا حاسمًا تجاه ذلك.

كما نرفع صوتنا إلى العالم ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبين بالعمل على اتخاذ موقف تجاه ذلك.

الموقعون على البيان:

1- رجائي فايد رئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الاستشاري المصري للشؤون الخارجية – مصر.

2- الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري.

3- يوسف يعقوب متي رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني – العراق.

4- عبد الرحمن الريان كاتب وروائي – اليمن.

5- الدكتور أيمن فتح كاتب وأستاذ العلوم السياسية – فلسطين.

6- حسين السويعدي منسق ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي – ليبيا.

7- محمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية – مصر.

8 -عثمان بركة كاتب وسياسي – ليبيا.

9 – خورشيد دلي كاتب وصحفي – لبنان.

10_الدكتورة فرنازة عطية، دكتوراه في العلوم السياسية مصر.

11- ثائر نوفل جبر أبو عطيوي كاتب صحفي – فلسطين.

12- السيد عبد الفتاح كاتب وصحفي مصري ورئيس مركز القاهرة للدراسات – مصر.

13 – فرحان صالح كاتب – لبنان.

14 – عباس جعفر الحسيني باحث وروائي – لبنان.

15 – صفية طاطا رئيسة جمعية الصحة والدرع ومرشحة سابقة – لبنان.

16 – دلال بستاني عضو إدارية في التجمع النسائي الديمقراطي – لبنان.

17 – لونا الغريب أكاديمية وناشطة نسوية – لبنان.

18 – خليل القاضي كاتب وأكاديمي – لبنان.

19_ياسر أيو سيدو سياسي وأكاديمي فلسطين.

20 – هامو موسكفيان حقوقي وناشط سياسي – لبنان.

21 – علي ناجي كاتب وصحفي – العراق”.

(ك)