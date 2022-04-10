سياسيون في دير الزور: جميع مكونات المنطقة ترفض العزلة على القائد

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد أوجلان في سجن إمرالي، وتمنع محاميه وأسرته من لقائه وبحجة ممارسته لرياضة المشي، تفرض عليه عقوبات انضباطية، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان التي لا تحرك ساكناً حيال هذه الانتهاكات بحق القائد.

في هذا السياق، تحدث لوكالتنا رئيس مكتب تنظيم حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، أحمد الصليبي، الذي قال: "حرية القائد أوجلان الجسدية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل العالقة في الشرق الأوسط، وهذا ما يدفع الدول الرأسمالية إلى الصمت حيال الانتهاكات بحق القائد".

وزاد الصليبي "في المقابل سيؤدي استمرار هذه العزلة الظالمة إلى استمرار الهجمات الموسعة ضد الشعب الكردي بشكل خاص، وشعوب المنطقة بشكل عام؛ لأن همجية الاحتلال التركي في الوقت الحالي تستهدف جميع مكونات المنطقة".

مضيفاً "مؤخراً تم إطلاق حملة حان وقت الحرية التي لاقت تجاوباً كبيراً من جميع مكونات المنطقة وليس فقط الكرد، وإن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على مدى ارتباط المكونات مع مشروع الأمة الديمقراطية وصاحبه القائد أوجلان".

وطالب الصليبي في ختام حديثه، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل وفق مبادئهم ومطالبة تركيا بإطلاق سراح القائد أوجلان.

بدوره، أشار عضو المجلس التشريعي في ريف دير الزور الغربي، سمير عبد الحميد، إلى أن جميع مكونات شمال وشرق سوريا ترفض العزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

مبيّناً أن "القائد أوجلان طرح حلولاً لمشاكل الشرق الأوسط من خلال مرافعاته، وهذا الأمر لا يروق للدول الرأسمالية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي".

ولفت "دولة الاحتلال التركي تكثف هجماتها على شمال وشرق سوريا بهدف القضاء على إرادة شعوب المنطقة التي تتعايش مع بعضها البعض بفضل فلسفة القائد أوجلان".

وطالب سمير عبد الحميد المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان وبحق أهالي شمال وشرق سوريا.

(خ)

ANHA