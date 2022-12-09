سياسيون في دير الزور والطبقة ينتقدون ضعف موقف جامعة الدول العربية من الهجمات التركية

انتقد سياسيون في دير الزور والطبقة موقف جماعة الدول العربية تجاه الهجمات المتكررة لدولة الاحتلال التركي على أراض في سوريا والعراق.

ووصف الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، إبراهيم المحمد موقف جامعة الدول العربية من هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، بـ "الخجول والضعيف".

وقال "على الرغم مما يحدث حالياً من انتهاكات سافرة على السيادتين السورية والعراقية، لم تبد هذه الجامعة أي رأي سياسي أو موقف جاد حيال الهجمات التركية والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في المنطقة".

وتابع: "ولم تُعقد أي جلسة طارئة للجامعة، علماً أن المواقع المعتدى عليها من قبل تركيا تمثل دولتين؛ العراق وهو عضو في الجامعة العربية، وسوريا التي تعتبر عضوة معلقة ضمنها".

وانتقد المحمد الصمت الآخر من قبل حكومة دمشق، وأشار "نرى استهداف البُنى التحتية السورية من منشآت نفطية وصوامع حبوب، والمراكز الخدمية، دون أي رد سياسي أو عسكري من قبل حكومة دمشق يُوجّه لتركيا".

الدور الروسي والأميركي في الهجمات التركية

ولفت "المواقف المزيفة من قبل القوى الدولية، هي مواقف ضبابية تبديها عدة أطراف ولها أهداف منها ممارسة الضغط على الإدارة الذاتية من أجل تسليم بعض المناطق لصالح حكومة دمشق؛ ويتمثل هذا بموقف روسيا".

مُوضحاً أن "رد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تجاه ما يُخطط للمنطقة سيبقى ثابتاً، من خلال تمسكها بخيار المقاومة الشعبية والعسكرية، ورفضها جميع الأطروحات التي تسوق لتسليم المناطق لحكومة دمشق".

أما، رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، قال "إن الهجمات التركية التي شنتها على مناطق الإدارة الذاتية، جاءت بعد إعطاءها الضوء الأخضر من قبل أميركا".

وأضاف: "تركيا ارتكبت جرائم حرب في شمال وشرق سوريا، واستهدفت المنشآت الصناعية والتجارية والمشافي، وارتكبت مجازر بحق المواطنين وكل هذا وما يزال الصمت مستمراً من قبل الدول العربية والقوى الدولية".

(خ)

ANHA