سياسيون ألمان يدعون إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا

أبدى كلّ من رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، وعضو البوندستاغ ماركوس تريسل، والنائبة عن الحزب اليساري سيفيم داغديلين، والصحفي غيرد هولر انزعاجهم من تصرفات أنقرة فيما يخص التحريض الديني واستفزازاتها في شرقي المتوسط.

وتحدّث هؤلاء السياسيين والصحفيين الألمان لصحيفة كاثيميريني اليونانية، حيث قال ويبر: "عندما تتعرض أوروبا للتهديد، عليك أن تحدد بوضوح إلى أي جانب ستقف، نظرًا لعدوان تركيا على أوروبا، وقد يبدأ النقاش بشأن حظر الأسلحة".

وبدوره قال نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية الألمانية ماركوس تريسل، إن أنقرة حوّلت استعراض القوة العسكرية إلى أداة سياسية، وحتى تتمكن أوروبا من الرد باللغة التي يبدو أن تركيا تفهمها بشكل أفضل من لغة المفاوضات يجب تقويض قوتها العسكرية.

ومن جانبها، تصر سيفيم داغديلين على أن العقوبات المفروضة على تركيا هي الطريق الأمثل، كما انتقدت نفاق الحكومة الفيدرالية في ألمانيا حيث أن الأخيرة تعبّر عن تضامنها مع اليونان وقبرص من جهة، وفي نفس الوقت، تستمر بتوريد الأسلحة لتركيا.

وقال هولر إن حظر الأسلحة: "سيكون رسالة مهمة لتركيا، لكنني أشك في أننا سنصل إلى هكذا قرار".

وأضاف "يجب أيضًا إعادة النظر في الاتحاد الجمركي، لكن المصالح الاقتصادية تتعارض مع ذلك، خاصة من الجانب الألماني"، مشيرًا إلى "أن المشكلة ليست أردوغان فحسب، بل الموقف العدواني المتزايد لتركيا ككل".

(م ش)