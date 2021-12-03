سياسية: انتصار قوات الكريلا هو انتصار تاريخي للشعب الكردي

تواصل دولة الاحتلال التركي شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، فيما تستمر مقاومة الكريلا ضد الهجمات الاحتلالية التركية المتواصلة.

وتبدي قوات الكريلا مقاومة بطولية في وجه هجمات الاحتلال التركي، ما دفعه إلى الانسحاب من مناطق ورخيله وتابورا عربان بعد الهزائم التي تعرض لها من قبل قوات الكريلا.

وفي هذا السياق، حيّت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني، نصرة درويش، مقاومة الكريلا في جبال كردستان، وقالت إن "خروج الكريلا إلى جبال كردستان وحملهم السلاح كان من أجل نيل حقوق الشعب الكردي وتحقيق حريته وإنقاذه من سياسة الإبادة".

وأضافت "أبناؤنا الكريلا يقاومون بأسلحتهم الخفيفة الهجمات التركية الوحشية بالأسلحة الثقيلة، من استخدام الطائرات والأسلحة الكيماوية، وعلى الرغم من ذلك، تمكن مقاتلو الكريلا من هزيمة الدولة التركية المعادية للشعب الكردي والهادفة إلى إبادته منذ القدم في بعض المناطق مثل غاري وغيرها من المناطق".

وقالت "مع العلم أن الفاشية التركية تريد مواصلة فرض سلطتها بشن الحروب على الشعب الكردي بشكل خاص، ولكن بهزائمها المتكررة، تعيش حالة من الفوضى والأزمات الداخلية التي من الممكن أن تؤدي بها إلى نهاية فاشيتها وسلطتها".

واسترسلت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني، نصرة درويش، في حديثها قائلة "رأينا في الفترة الأخيرة، الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت معظم المدن الكردية والتركية في باكور كردستان وتركيا، مطالبة بتنحي حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان عن السلطة والعيش بحرية وكرامة في بلدهم والخلاص من السلطة الحاكمة الفاشية".

وأشارت نصرة درويش إلى أن الدولة التركية لا تواجه أزمات داخلية فقط؛ بل تعيش أزمات خارجية أيضاً، سواء مع دول الجوار أو غيرها من الدول، وهذا دليل على أن تركيا تعيش حالة من الأزمات الداخلية والخارجية، والهزائم التي تتعرض لها في جبال كردستان ستكسر شوكتها.

وأكدت على حتمية النصر "لن تستطيع تركيا هزيمة قوات الكريلا والشعب الكردي برمته؛ لأن كل فرد يمثل الكريلا وكل الكرد يدعمون مقاومة الكريلا".

ودعت الشعب الكردي، وبشكل خاص الفئة الشابة للانضمام إلى مقاومة الكريلا، ودعم مقاومتهم وحملة مقاومة خابور الثورية في جبال كردستان، والاتحاد من أجزاء كردستان الأربعة في وجه الفاشية التركية، وأن أي انتصار لقوات الكريلا هو انتصار تاريخي للشعب الكردي.

(ج)

ANHA