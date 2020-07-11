سياسية تونسية: لا سبيل لاستمرار الغنوشي في رئاسة البرلمان

وأضافت عبير موسي أنّ الاثنين القادم سيكون يوما فارقا في تاريخ البرلمان"، مضيفة "أنه يمثل منعرجا"، وذلك على خلفية التجاوزات القانونية التي رافقت العدول عن قرار منع مصنف ضمن تنظيمات إرهابية من الدخول الى البرلمان، إلى جانب الاعتداءات التي طالتها من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.

وطالبت موسي بسحب الثقة من الغنوشي، قائلة "إنه لا سبيل لأن يواصل رئيس جماعة الإخوان المسلمين والداعم الأول للإرهاب" رئاسة البرلمان ودعم الإرهاب.

وبينت رئيسة كتلة الدستوري الحر أنّ بقاء الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خذر في موقعهما إلى جانب ذراعه ائتلاف الكرامة "يساوى خراب البلاد".

يشار إلى أن البرلمان التونسي يعقد الاثنين جلسة عامة، ستخصص لتوجيه أسئلة شفوية إلى عدد من نواب أعضاء الحكومة، وفق بيان رئاسة البرلمان الخميس.

(ي ح)