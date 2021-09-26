سياسية آشورية: هجمات الاحتلال التركي هي سيفو آخر

تزداد ردود الفعل المنددة بتصعيد الاحتلال التركي وهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة، ما تشهده كل من منطقة "الشهباء وعين عيسى وتل تمر" من قصف مدفعي وصاروخي، تسبب بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين منذ بداية العام الجاري.

ويستهدف الاحتلال التركي بشكل يومي المنطقة وقراها الآهلة بالسكان، غير آبهة بالاتفاقات المبرمة لوقف إطلاق النار، ومع استهداف الاحتلال التركي لعدة قرى آشورية في ناحية تل تمر خلال التصعيد الأخير، أكدت الرئيسة المشتركة لحزب سورايا الديمقراطي الآشوري، مادلين خميس، أن الهجمات هي تكرار لتاريخ المجازر العثمانية.

وقالت مادلين خميس في حديثها خلال لقاء مع وكالتنا: "نحن الشعب الآشوري، عانينا من الاحتلال العثماني منذ مئات السنين، وما يحصل الآن في مناطقنا نعتبره سيفو آخر، نحن شعب أصيل، نعيش على هذه الأرض نطالب بوضع حد لما يتعرض له شعبنا من تعديات".

ورفضت مادلين خميس عودة تلك المجازر بحق الشعب الآشوري ومكونات مناطق شمال وشرق سوريا، منددة بصمت الأطراف الضامنة، قائلة: "لا نريد ردود فعل فقط من الأطراف الضامنة، بل نريد أن يوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق شعوب المنطقة ومكوناتها، فمن أبسط حقوقنا هو العيش بكرامة نحن وأطفالنا".

ولفتت مادلين خميس إلى ما تشهده المنطقة من هجمات للاحتلال التركي"وكأن التاريخ يعيد نفسه، بحيث يحاول تصفية وجود وتهجير من تبقى من الشعب الآشوري وشعوب المنطقة".

وأكدت الرئيسة المشتركة لحزب سورايا الديمقراطي الآشوري، مادلين خميس، أن على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عدم التزام الصمت حيال ما يجري "في مناطق الفسيفساء المشكّلة بمكوناتها المختلفة والمتعايشة بسلام".

ودعت "إلى تعزيز العلاقات الأخوية واللحمة الوطنية بين مكونات المنطقة، ورص الصفوف ضد أي محتل للأراضي السورية".

(أ م)

ANHA