سياسيّ: كلّ من يصمت حيال انتهاكات تركيا شريك في هذه الانتهاكات

منذ الـ 23 من شهر نيسان الفائت تشنّ دولة الاحتلال التركيّة هجماتها على مناطق الدفاع المشروع بهدف احتلال تلك المناطق، والسيطرة عليها بغية القضاء على الشعب الكرديّ ومحو وجوده.

الإداري في المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عبّاس، تحدّث لوكالتنا حول مخططات وأهداف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق الدفاع المشروع، فقال: "إنّ الدولة التركية تعمل دائماً للقضاء على أهداف الشّعب الكردي، وتقاتل ضد نضالهم من كافة الجوانب".

وتحدّث عباس عن صمت حكومة إقليم كردستان قائلاً: "منذ أشهر والاحتلال التركي يشنّ هجماته على أراضي جنوب كردستان، ويستخدم جميع أنواع الأسلحة والطائرات أمام أنظار حكومة الإقليم، فإنّ دلّ ذلك فإنّه يدلّ على أنّهم شركاء في هذه الهجمات".

وتابع قائلاً: "قبل عام قام رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان برزاني بزيارة تركيا حينها صرح وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو بأنّهم سيقومون بمساعدة حكومة إقليم كردستان بالقضاء على حزب العمال الكردستاني".

وأكّد عباس: "أنّ تركيا تشنّ هجماتها على مناطق الدفاع المشروع دائماً بحجّة أنّ حزب العمال الكردستاني يشكّل خطراً على الأمن القوميّ، ولكن ما نشاهده على أرض الواقع هو العكس تماماً، بل إن تركيا هي من يشكّل خطراً كبيراً على أمننا القوميّ".

ونوّه عبّاس: "يوجد أكثر من 34 نقطة وقاعدة تركية على أراضي جنوب كردستان، قاعدتهم الكبرى في منطقة بعشيقة، واليوم تحاول تركيا أن تبني قاعدة لها في منطقة متينا من أجل قطع منطقة قنديل ودهوك عن بعضهما".

وطالب عباس جميع القوى الكردية وحكومة إقليم كردستان بأن يتوحّدوا، ويدعموا أبناء شعبهم، ويعملوا من أجل القضية الكردية، لأنّ تحقيق الوحدة الوطنية مشروط بوحدة الأحزاب الكردية، بعيداً عن مصالحهم وأجنداتهم الّتي لا تخدم سوى ذاتهم".

وأنهى الإداري في المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عبّاس حديثه متمنّياً: "من جميع الأحزاب الكردية الموجودة في جنوب كردستان الخروج عن صمتها والإدلاء بموقفها لإيقاف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق زاب ومتينا، فالدولة التركية تعمل دائماً من أجل القضاء على قوات الدفاع الشعبي وجميعنا نعلم أنّ الحركة الوحيدة التي تعمل على أرض الواقع من أجل حرية وسلام شعبها هي قوات الكريلا".

(أح/إ)

ANHA