سياسيّ: فكر وفلسفة القائد أوجلان مفتاح الحلّ في الشّرق الأوسط

بصدد سياسات الدّولة التّركية على القائد عبد الله أوجلان وخاصّةً العزلة المفروضة عليه، أجرى مراسل وكالتنا لقاءً مع عضو المجلس العام لحزب الاتّحاد الديمقراطي في مدينة حلب أمين عليكو، فقال: "إنّ العزلة المفروضة على القائد أوجلان تهدف إلى عدم وصول أيّ حلّ وأيّ رؤية أو تحليل من القائد إلى المعنيّين إن كان من خلال منظّمات حقوق الإنسان أو محاميه أو عائلته، فتركيا تسعى إلى قطع جميع العلاقات أو الطرّق لإيصال فكر ورؤية القائد إلى شعبه الّذي يسعى دائماً إلى إيجاد الحلول للمنطقة.

كما تطرّق عليكو إلى سياسات الدولة التركية داخل سوريّا وخارجها، بالقول: "إنّ تركيا تسعى لإعادة أمجاد العثمانيين وتطبيق المشروع الإخوانيّ، ودائماً تسعى إلى تعقيد الأزمات من تهجير وتفقير الشّعوب وخلق الأزمات لبسط سيطرتها وتعزيز نفوذها الفاشية على المنطقة".

أمّا عن أسباب عدم رفع العزلة المشدّد على القائد أوجلان وعدم التقاء محاميه وعائلته به، أشار عليكو بالقول: "الدّولة التركية تعرف جيّداً أنّ أيّ لقاء مع القائد أوجلان ستكون هناك أفاق وفتح باب الحوارات لإيجاد حلول في المنطقة، وتركيا تخاف من هذه الحلول؛ لأنّ حلول منطقة الشّرق الأوسط ستؤدّي إلى دمقرطة تركيّا وسوريّا ومناطق أخرى".

واختتم عليكو حديثه مؤكّداً أنّ مشروع الإخوان المسلمين ومشروع العثمانيّين الجدد سينتهي بفكر وفلسفة القائد أوجلان.

(إ)

ANHA