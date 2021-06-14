سياسيات: مخططات تركيا وPDK تنذر بكارثة سياسية وعلى الأخير التراجع

يستمر جيش الاحتلال التركي بشن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع منذ 23 من شهر نيسان الفائت، باستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا، فيما أثار الحدث الذي افتعل في منطقة متينا الذي سعى من خلاله الاحتلال التركي إلى إشراك قوات الديمقراطي الكردستاني في القتال ضد قوات الكريلا جدلًا وسخطًا واسعًا في الوسط الكردي.

'اتفاقات ومؤامرات يعاد إحياؤها'

أشارت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي شادية عمر، إلى أن الهجمات التي تشنها الدولة التركية بشكل مستمر على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وعلى مناطق شمال وشرق سوريا، وقضاء شنكال، والانتهاكات التي يرتكبها مرتزقتها في مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي عقب احتلال تركيا لهذه المناطق، وكذلك سياسات الإقصاء التي تنتهج بحق الكرد في عموم كردستان مرتبطة ببعضها.

ومضت في حديثها قائلة: "كل هذه الأحداث مرتبطة بالتاريخ، وما انبثق عنه من اتفاقيات ومؤامرات محاكة من قبل القوى العالمية مثل أميركا وروسيا وانكلترا وتركيا وكل الدول التي تسعى إلى بسط نفوذها في سوريا، وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا عقب الثورة، سعيًا إلى الهيمنة".

'شراكة تنذر بكارثة سياسية في عموم كردستان'

وسلطت شادية الضوء على هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان وما ينجم عنه، وقالت: "مخططات تركيا من الهجمات التي تشنها على قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني تنذر بحدوث اقتتال بين القوى الكردية، وستجلب معها خطرًا كبيرًا على الكرد في عموم كردستان".

مضيفة: "من واجب قوات البيشمركة حماية أراضي كردستان، وليس محاربة قوات الكريلا التي تحارب الاحتلال التركي، وما بدر منها يشير إلى أنها شريكة الدولة التركية، لأن الدولة التركية تسعى من خلال الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى مناطق الدفاع المشروع ليتسنى لها احتلال باشور كردستان".

إلى جانب ذلك، نوّهت شادية إلى أن انتهاكات الدولة التركية التي ارتكبتها بحق الطبيعة في مدينة عفرين، ترتكبها الآن أيضًا في مناطق الدفاع المشروع أمام مرأى العالم أجمع، وقالت: "كل هذه الانتهاكات لا تزال تقابَل بالصمت للأسف الشديد، وهذا يشير إلى أنهم شركاء في هذه الانتهاكات والهجمات".

وشددت شادية على ضرورة أن يتراجع الديمقراطي الكردستاني ويعدل عن مواقفه وتحركاته، لكي لا يفتعل أي اقتتال بين القوى الكردية.

ودعت شادية عمر في ختام حديثها السياسيين الكرد في عموم كردستان بالتحرك وإبراز مواقفهم ضد السياسات التي تقف عائقًا أمام تحقيق الوحدة الكردية، وقالت: "يجدر أن يكون هدفنا الأساسي تحقيق الوحدة حتى نتمكن من ردع هجمات العدو وحماية شعبنا".

'سعي إلى إبادة الكرد وضرب القوى الكردية'

وبدورها، بيّنت الإدارية في مجلس المرأة لحزب الحداثة الديمقراطي في سوريا هيفاء محمود، أن هدف الدولة التركية من استهداف مناطق الدفاع المشروع وإشراك الديمقراطي الكردستاني في مخططاتها ما هو إلا سعي لإبادة الكرد وضرب القوى الكردية ببعضها، وقالت: "بعد أن ثبُت نجاح مشروع الأمة الديمقراطية للإدارة الذاتية خلال ثورة روج آفا، القائم على العيش المشترك وتعزيز أخوة الشعوب الذي لم تستطع دولة مثل تركيا، تتبنى ذهنية استبدادية وفاشية، تقبُّلها".

وتابعت: "وكذلك سعي الأطراف الكردية إلى تحقيق وحدة كردية من خلال إجراء المباحثات التي لم ينتهِ بعد، الأمر الذي تراه تركيا عائقًا أمام تنفيذ مخططاتها وانتهاج سياساتها، ويدفعها إلى ضرب هذه المباحثات من خلال ضرب القوى الكردية ببعضها بإشراك الديمقراطي الكردستاني في مخططاتها واستخدامه في مواجهة العمال الكردستاني".

ونوّهت هيفاء إلى أنه يجدر أن تدرك قوات البيشمركة بأن تركيا تسعى إلى إشراكها في مخططاتها لإضعاف قواها من خلال إظهارها بصورة غير حسنة للكرد والرأي العالمي.

واختتمت هيفاء محمود حديثها بالقول: "كل المكتسبات الكردية أُحرزت بفضل دماء وتضحيات الشهداء، لذا على كافة القوى الكردستانية حمايتها وحماية الكرد، وكما يقع على عاتق السياسيين الكرد إبراز دور فعال لوقف هذه الهجمات من خلال تحقيق الوحدة، حتى يتمكنوا من مواجهة مخططات تركيا، والحفاظ على المكتسبات الكردية وإحقاق القضية الكردية حقها".

(آ د)

ANHA