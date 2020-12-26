سياسيات: ليلى كوفن هي قدوة لكافّة نساء العالم

حكمت السلطات التركية في 22 كانون الأول بالسجن على البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن لمدة 22 سنة، إثر تلفيق الادّعاء العام التركي بـ 18 تهمة عليها، إضافة إلى تهم متعلّقة بنشاطاتها السلميّة ومشاركاتها في الحراك المدني الدّاعي للديمقراطية.

اعتقال البرلمانية ليلى كوفن أغضب الوسط السياسي إزاء ما تنتهجه السلطات التركية من سياسات بحقّ المعتقلين والمطالبين بالحريّة.

الرئيسة المشتركة لحزب التّغيير الديمقراطي مزكين زيدان، بيّنت أنّ الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية تستهدف كلّ من ينتفض ضدّ سياساتهم القمعيّة، وكلّ من يناضل لإثبات وجوده، ويطالب بالعيش المشترك ويستهدف بشكل خاص صوت المرأة الحرّة، وقالت: "السياسية ليلى كوفن هي القدوة لكافّة نساء العالم والحكم عليها بالسّجن هو لكسر صوت المرأة الحرّة".

وأكّدت مزكين زيدان أنهنّ كسياسيات كرديات سيصعّدن من حراكهنّ السّياسي إزاء الانتهاكات التركية ضدّ السّياسية ليلى كوفن، مطالبةّ من الجهات المعنيّة أن لا يغضّوا أبصارهم عن سياسات الفاشيّة التركية التي تهدف دائماً إلى كسر إرادة كل من يطالب بحقوقه.

"ليلى كوفن ناضلت من أجل كافّة نساء العالم"

وأدانت مزكين زيدان سياسات الدولة التركية بحقّ الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن، وقالت: "ليلى كوفن هي التي ناضلت على مدار أعوام من أجل حريّة شعبها وحريّة المرأة بشكل خاص.

وبدروها أشارت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتّحاد الديمقراطي PYD روزلين بكر، عندما أعلنت ليلى كوفن إضرابها عن الطعام في السّجون التركية حتى الموت، استطاعت أن تصبح أيقونة للمرأة المناضلة بفضل إصرارها وعزيمتها القوّية حتى نالت حريّتها، والآن تعاود الحكومة التركية بتكرار سياساتها بحقّها".

وكانت قد اُعتقلت السّياسية ليلى كوفن من قبل سلطات الدولة التركية في 8 تشرين الثاني في 2018، نتيجة تنديدها بالهجمات التركية على عفرين، والعُزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وتمّ الإفراج عنها في 26 كانون الثاني في 2019، بعد نضالها في الإضراب عن الطعام في السّجون التركية.

"تركيا ترغب بكسر إرادة كافّة النساء المناضلات"

وأشارت روزلين إلى أنّ السّياسات القمعيّة للدولة التركية في مؤسساتها الاستبدادية البعيدة كلّ البعد عن العدالة والديمقراطية، مؤكّدة أنّ المحكمة التركية التي سمحت بإصدار الحكم بحقّ ليلى كوفن توضّح للعالم أنّها أصبحت في اطار توجيه سياسي وحزبي ضيق، وأضافت: " تركيا بإصدارها الحكم على ليلى كوفن ترغب بكسر إرادة كافّة النّساء المناضلات في سبيل الحريّة وتحرير المجتمع من الذهنية الأبوية".

وحملت روزلين مسؤولية ما سيحصل مستقبلاً للمناضلة ليلى كوفن وغيرها من النساء المعتقلات داخل السجون التركية ، منظّمات حقوق الإنسان والدول العالمية، وقالت: "هناك العديد من المعتقلات ينادين بالديمقراطية في سجون الفاشية التركية و على الجهات المعنيّة دعم نضالهنّ و مقاومتهنّ في السّجون ".

(م ح)

ANHA