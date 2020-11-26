سياسيات: المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات خطوة أساسية لبناء سوريا جديدة

عقد مجلس سوريا الديمقراطية المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في 25 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة كافة المكونات في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

كما تميز المؤتمر بمشاركة واسعة للمرأة، ماجدة أحمد سياسية مستقلة شاركت في المؤتمر، أوضحت أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات سيساهم في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

′جميع القرارات تصب في مصلحة الشعب السوري بكل مكوناته′

وعن القرارات التي تمخض عنها المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، قالت ماجدة أحمد: "جميعها في مصلحة الشعب السوري وكافة مكونات سوريا"، مضيفة" نأمل حدوث تغييرات جذرية ونوعية لبناء سوريا جديدة".

ولفتت ماجدة أحمد الانتباه إلى الدور الريادي الذي أدته المرأة خلال الثورة السورية، وقالت: " كان للمرأة دور كبير خلال الثورة، واستطاعت بمقاومتها وريادتها تشكيل تنظيم عسكري نسائي متكامل، وتحطيم أقوى تنظيم إرهابي، ألا وهو داعش".

وشددت ماجدة أحمد على ضرورة:" إحداث تغيير في الدستور السوري الحالي، وإضافة قوانين جديدة تحمي المرأة وتصون حقوقها من كافة النواحي كحق الإرث وتقرير المصير والمشاركة في الإدارة".

بدورها أشادت الناشطة السياسية سهير المزعل بالمشاركة الواسعة للمرأة في المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات وإتاحة الفرصة لها لطرح أفكارها بخصوص مستقبل سوريا.

وعبّرت سهير المزعل عن أملها في أن يكون "المؤتمر خطوة أساسية لبناء سوريا جديدة، مُصانة فيها حقوق جميع المكونات".

(م)

ANHA