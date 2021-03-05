سياسي: مخطط الضامن فشل في شمال وشرق سوريا وتركيا هدفها إحياء الميثاق الملي

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" هجماتهم وجرائمهم بحق شعوب شمال وشرق سوريا، في ظل استمرار القصف على ريف ناحيتي عين عيسى وتل تمر.

جرائم وقصف الاحتلال التركي ومرتزقته من السوريين تحدث، بشكلٍ شبه يومي وعلى مرأى "الضامن" الروسي الذي يعتبر أحد الأطراف الراعية لعمليات وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا.

وحول صمت "الضامن" وعدم رد قوات حكومة دمشق والهدف منه، التقت وكالتنا مع عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي.

وقال العلي في بداية حديثه "الهدف من استمرار تركيا في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، أن لها أطماعاً قديمة وجديدة في المنطقة".

ولفت العلي، إلى أن أطماع الاحتلال التركي تكمن في إعادة حقبة العثمانيين التي بنيت على الدمار والقتل، واحتلال كامل شمال وشرق سوريا وحلب وصولاً إلى الموصل وكركوك لتمرير الميثاق الملي بعد مرور مئة عام على معاهدة لوزان التي وقعت عام 1923.

وبيّن حسين العلي، أن الجرائم التي تحدث منذ عام 2020، في مناطق عين عيس وتل تمر وزركان والقصف اليومي في ظل الصمت الدولي والإقليمي، هو بسبب موقع هذه المناطق الاستراتيجي وتقع ضمن الميثاق الذي يحاول الاحتلال التركي إحياءه.

وأشار العلي، إلى أن الاحتلال التركي وعبر المرتزقة السوريين يعمل على قطع أوصال الربط بين مدن شمال وشرق سوريا، لإفشال مشروع الإدارة الذاتية، التي هي تجربة فريدة من نوعها في سوريا.

وأضاف "الاتفاق جرى مع النظام والروس، وتم كشف سياستهم في المنطقة عندما حرض الاحتلال التركي على هذه المنطقة والضغط على قوات سوريا الديمقراطية ووضعها أمام خيارين إما تسليم المنطقة للنظام السوري أو تركيا ستقوم باحتلالها، ولكن كلا المخططين فشلا بفضل المقاومة الجسيمة التي أبدتها قوات سوريا الديمقراطية وشعوب المنطقة".

ويرى العلي، أن وحدة شعوب المنطقة كفيلة بإفشال كافة مساعي تركيا الاحتلالية في شمال وشرق سوريا، وقال "كفانا احتلالات وانتهاكات من قتل وخطف بحق شعوب المنطقة، على الأطراف الكردية إكمال وحدة الصف الكردي من خلال متابعة الحوار الكردي للوصول إلى نتيجة تخدم المجتمع".

ونوه العلي، أنه يترتب على المجتمع الدولي القيام بواجبه الإنساني تجاه ما يقوم به الاحتلال التركي من جرائم سواء في شمال وشرق سوريا أو ليبيا وأرمينيا وشمال أفريقيا وجنوب كردستان وهجماته المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، ووضع حد له ولمرتزقته الذين يرتكبون المجازر بحق هذه الشعوب.

وقال عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي، في ختام حديثه "على روسيا وأمريكا باعتبارهما دول ضامنة للمنطقة عدم السماح للاحتلال التركي بالهجوم على المنطقة، لأن مكونات المنطقة تأمل منهم خيراً باتخاذ إجراءات ضرورية ووضع حد لتركيا".

(هـ ن)

ANHA