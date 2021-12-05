سياسي: هناك تعاون وتنسيق مباشر بين أردوغان وداعش وهدفهما القضاء على أي كيان كردي

شن مرتزقة داعش، خلال الأسبوع الفائت، عدّة هجمات على البيشمركة في قضاء كفري بجنوب كردستان، وآخرها في الـ2 من كانون الأول الجاري، حيث هاجم المرتزقة قرية خدرجيجه الفاصلة بين محافظتي نينوى وهولير، ما أدى إلى فقدان 13 من قوات البيشمركة لحياتهم وإصابة 5 منهم، بالإضافة إلى فقدان 3 مدنيين لحياتهم جراء الهجوم.

وتعليقاً على هذه الهجمات، أوضح لوكالتنا السياسي الكردي من جنوب كردستان، برهان شيخ رؤوف: "أن داعش والحركات الإرهابية لم توقف هجماتها ضد القوات الكردية، سواء كان على البيشمركة في جنوب كردستان، أو على قوات سوريا الديمقراطية في روج آفا، والهدف الأساسي هو القضاء على أي كيان كردي موجود".

ونوّه برهان شيخ رؤوف أن داعش يهدف إلى خلق فوضى في المنطقة عبر هجماته الأخيرة، وأكد أن القضاء على داعش لا يحتاج إلى عمل عسكري فحسب، بل يحتاج إلى حل سلمي وتفاهم بين جميع مكونات المنطقة من أجل حل الخلافات فيما بينهما بطرق سليمة، وتداول للسلطة بشكل سلمي في كل من العراق وسوريا. وقال: "الحل الأمثل للقضاء على داعش والحركات الإرهابية بتصوري ليس بالطرق العسكرية، بل بالطرق السياسية، وذلك عبر عقد لقاءات وندوات تشاورية بين القوى الموجودة، في هذا الصدد".

وأكد برهان شيخ رؤوف أن دولة الاحتلال التركية هي الداعمة الرئيس للمرتزقة، وقال "هناك تعاون وتنسيق مباشر بين داعش وحكومة حزب العدالة والتنمية التي يترأسها أردوغان، وخير مثال على ذلك ما حدث أثناء احتلال داعش لمدينة الموصل واحتجازهم للدبلوماسيين الأتراك وتسليمهم لتركيا فيما بعد، دون تعقيد للموضوع".

(سـ)

ANHA