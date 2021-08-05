سياسي: المياه حرب جديدة تستخدمها تركيا ضد شعوب المنطقة والمجتمع الدولي يتفرج

تمارس الدولة التركية سياسات وحروب ممنهجة تجاه أهالي المنطقة بهدف النيل من إرادتهم وإضعاف مشروع الأمة الديمقراطية الذي تتخذه شعوب شمال وشرق سوريا أساساً لها.

وتعتبر حرب المياه إحدى أوجه الحرب التركية ضد السوريين، إذ تحبس تركيا مياه الفرات منذ أكثر من 6 أشهر عن السوريين، كذلك تعمد إلى قطع مياه علوك عن مدينة الحسكة، ومؤخراً أقدمت منظمة اليونيسيف على تخفيض مخصصات مهجري الشهباء من مياه الشرب، في خطوة تتماشى مع سياسة الاحتلال التركي.

حول ذلك، يقول عضو الهيئة المركزية لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج، فاروق الحسين، إنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب يجب على جميع الأطراف المتنازعة والمتصارعة حماية جوهر الحياة للمدنيين، ومنها توفير الغذاء والماء، وألا يتم تسييس المواقف على حساب الإنسانية.

وتابع فاروق الحسين حديثه بالقول "يجب الوقوف في وجه الدول التي لازالت تستثمر الأحداث الإنسانية والأخلاقية، وتحشرها في فوهة السياسات".

وأوضح فاروق أن "الدور التركي هو الأكثر تأثيراً في إطالة عمر الأزمة السورية؛ بل إنه السبب في اندلاع الأزمة منذ البداية حتى وصلت إلى هذه المرحلة، بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات التي تمثلت باحتلال وتغيير ديمغرافي وتتريك المنطقة، لتتجه فيما بعد إلى ممارسة حرب المياه ضد الشعب السوري دون رقابة دولية، حيث حبست مياه نهر الفرات الذي يعتبر الشريان الأساسي لأهالي المنطقة".

وأتم حديثه قائلاً "تحبس الدولة التركية مياه نهر الفرات منذ أكثر من 6 أشهر، وتمارس كافة أشكال العنف والجرائم بحق السوريين، ليس هذا فقط، بل تعمد بين الحين والآخر إلى قطع مياه محطة علوك والتي تتسبب في حرمان مليون شخص من مياه الشرب في مدينة الحسكة".

وفي إشارة إلى موقف المجتمع الدولي من الجرائم التي تقترفها الدولة التركية، قال الحسين "المجتمع الدولي بات يقف موقف المتفرج تجاه جرائم الدولة التركية في المنطقة، وهذه الأفعال هي جريمة بحق الإنسانية وجريمة دولية".

وأدان عضو الهيئة المركزية لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج فاروق الحسين في نهاية حديثه "السياسات الخبيثة التي تمارس تجاه شعوب المنطقة من قبل الدولة التركية"، وقال "إن الأزمة السورية وإنهاء الاحتلال والوقوف في وجه سياسات تركيا لا تحل إلا بإرادة السوريين عبر الحوار السوري، دون تدخل خارجي، فسوريا لكل السوريين، وللجميع الحق في إدارة أنفسهم وحل مشاكلهم".

(د أ/ج)

ANHA