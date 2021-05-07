سياسي: الإدارة الذاتية مشروع متكامل يجب الاعتراف به

وأشار عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) عباس حسين إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية تأسست في وقت كانت المنطقة بأمس الحاجة إلى التنظيم، إذ كانت تعيش سابقًا فراغًا سياسيًّا وخدميًّا وعسكريًّا.

"الإدارة الذاتية تبنت مشروعًا وطنيًّا بامتياز"

وبيّن حسين أن "الإدارة الذاتية حافظت على وحدة الأراضي السورية وتبنت مشروعًا وطنيًّا بامتياز واستطاعت من خلال تكاتف كافة المكونات معها هزيمة مرتزقة داعش الذين أرسلتهم الدولة التركية وأفشلت مخططاتهم باحتلال سوريا".

مؤكدًا أن الإدارة الذاتية "لعبت دورًا كبيرًا وفعالًا في القضاء على داعش، ويجب على المجتمع الدولي أن يعترف سياسيًّا بهذه الإدارة ودعمها".

'الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سوريا'

وعن محاولة بعض الجهات تشويه صورة الإدارة الذاتية، قال حسين: "إن تركيا وبعض الأنظمة الموالية لها، وبعض الجهات الأخرى حاولت إظهار الإدارة على أنها مشروع كردي أو انفصالي، إلا أننا في حزب البارتي نؤكد دومًا أن هذه الإدارة هي لكافة المكونات، ومشروع لجميع السوريين وجزء لا يتجزأ من سوريا، فالأعوام السابقة التي مضت كانت كفيلة بتأكيد ذلك".

وطالب حسين المجتمع الدولي بدعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتصبح نموذجًا للحل في سوريا، كونها تقوم على خدمة جميع المواطنين".

'مشروع متكامل'

وشدد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، عباس حسين، في ختام حديثه أن الإدارة الذاتية "باتت مشروعًا متكاملًا سياسيًّا وعسكريًّا وخدميًّا واجتماعيًّا، وعلى الجميع الوقوف إلى جانب هذه الإدارة ومساندتها".

(م ح)

ANHA