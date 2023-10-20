سياسي: الحملة العالمية لحرية القائد هي رد الشعوب على المؤامرة الدولية

تضامناً مع حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" التي انطلقت من قبل النقابات العالمية والأحزاب السياسية في 74 مركزاً حول العالم، في الـ 10 تشرين الأول الجاري، والتي أعلنت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بدورها انضمامها لحملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، أكد أحد ممثلي حزب الحداثة والديمقراطية لسورية في شمال وشرق سوريا إبراهيم الثلاج دعمه الكامل للحملة.

وأوضح الثلاج أن فكر القائد عبد الله أوجلان وضع حلولاً للعديد من القضايا الدولية ومشاكل الأنظمة الرأسمالية، وهذا لم يرق للعديد من الأطراف لهذا السبب حيكت المؤامرة بحقه، وقال: "اعتقال القائد عبد الله أوجلان جاء بمؤامرة دولية بعد نشر فكره المطالب بحرية الشعوب".

وأضاف الثلاج: "نبّه القائد من خلال كتبه ومرافعاته للعديد من الأخطار التي تشكل اليوم معضلة في العالم مثل الخطر الصناعي والقوموي والبيئي".

وبيّن الثلاج أن تشديد العزلة وعدم إطلاق سراح القائد يعني: "الاستمرار بسياسات كبت الحريات في العالم واستعباد الشعوب". وعن أهمية إطلاق الحملة قال: "الحملة هي إثبات وردّ من جميع الشعوب التي تنتهج وتؤمن بفكر القائد التحررية على المؤامرة وسياسات الأنظمة العالمية التي اججت الازمات".

وشدد إبراهيم الثلاج على ضرورة مواصلة النضال والضغط على القوى الدولية للتدخل لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

(آ)

ANHA