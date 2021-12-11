سياسي: العدالة والتنمية هو المسؤول عن جميع الأزمات في الداخل التركي

وباتت الأنظار موجهة نحو الداخل التركي الذي بدت علامات الانفجار بادية عليه، على خلفية تفاقم الأزمات التي خلفتها السياسات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتدهور العلاقات التركية مع المحيط الخارجي.

وتعليقاً على ذلك، قال عضو اللجنة السياسية في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) مسلم شيخ حسن إن "حزب العدالة والتنمية هو المسؤول عن جميع الأزمات داخل تركيا، السياسية أو الاقتصادية؛ لأنه هو من يحكم البلاد، والشعب التركي يعيش حالة صعبة الآن، لذا بدأ يثور في بعض الأحيان، بسبب السياسات الخاطئة لهذه الحزب، وفي المستقبل سيتلقى حزب العدالة والتنمية أضراراً وتقلصاً في تركيا وسيكون وضعه حرجاً".

وأضاف شيخ حسن: "ليس من الغريب أن يفشل حزب العدالة والتنمية وتتراجع شعبيته في الانتخابات المقبلة، ما دام يسير في هذا الاتجاه، ويمكن أن يفوز حزبٌ آخر ويستلم السلطة؛ لأن تركيا بلد الأحزاب، وإذا كان حزب العدالة يريد الحفاظ على نفسه فيجب عليه مراجعة نفسه وسياساته الداخلية والخارجية".

"تصدير الأزمات إلى الخارج من خلال شن حروب لا فائدة منها"

وأشار السياسي الكردي مسلم شيخ حسن إلى أنه "ليس من الغريب أن يصدّر حزب العدالة أزماته الداخلية إلى خارج البلاد من خلال شن بعض الحروب التي ليس لها هدف، وذلك لإلهاء الشعب التركي، والسبب الرئيس للأزمات الداخلية في تركيا هي الحروب الخارجية التي شنتها في شمال وشرق سوريا ومناطق أخرى".

وقال في ختام حديثه "إذا اشتدت الأزمات وتوسعت في داخل تركيا، فليس من الغريب أن تنسحب من المناطق التي احتلها في سوريا مثل عفرين، وكري سبي/ تل أبيض، وجرابلس، وسري كانيه/ رأس العين وغيرها من المناطق، ولكن ليس في فترة قريبة".

(ج)

ANHA