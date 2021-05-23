سياسي: على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف الانتهاكات التركية في الأراضي السورية المحتلة

باتت الانتهاكات بشتى أنواعها مشاهد يومية يعيشها السوريون في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، فالتتريك والتغيير الديمغرافي والقتل والخطف والاغتصاب والتعذيب، وغيرها الكثير، أساليب تفننت بها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في سبيل تحقيق هدف واحد، وهو إذلال وإخضاع السوريين تحت سلطة الاحتلال.

'تركيا تتعامل بغطرسة مع القوانين والمواثيق الدولية'

وحول هذا الموضوع، قال أمين فرع حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج، حسين عثمان: "نراقب عن كثب التجاوزات في المناطق المحتلة، والغطرسة التي تتعامل بها الدولة التركية في ضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط دون تدخل المجتمع الدولي، دليل واضح على هجمة شرسة تجاه مناطقنا والأراضي السورية".

وتابع حسين عثمان حديثه قائلًا: "ما شهدناه في الفترة الأخيرة من بناء مستوطنات جديدة، ابتداء من جرابلس إلى عفرين والشهباء، بدعم وتمويل بعض الجهات الإقليمية بحجة مساعدة اللاجئين في الأزمة السورية، حيث إن هذا المال هو لخلق حالة من البلبلة والفتنة التي تؤثر على نسيج المجتمع السوري".

وطالب عثمان من خلال حديثه، المحتل التركي بالخروج، وأضاف قائلًا: "نحن في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري نطالب دائمًا بخروج المحتل التركي من أراضينا السورية، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف وقفة مشرفة أمام تلك الجرائم الإنسانية من نهب واغتصاب، واختطاف وعمليات التتريك وعمليات فرض اللغة، التي تحدث في تلك المناطق أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بشكل كامل".

وأكد أنه "لابد للمجتمع الدولي من التدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة".

'يجب أن يعي الشعب السوري حقيقة المحتل التركي'

وعن تدخل أجندات خارجية في سوريا ودعمها للإرهاب، قال أمين فرع حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج، حسين عثمان: "توصيف المال السياسي دائمًا على خدمة الأجندة السياسية يعتبر من أخطر الممارسات التي تمارسها الدول المارقة، هنا يجب أن يكون شعبنا واعيًا لما يحدث في تلك المناطق".

وأضاف "يجب ألا ينجر وراء هذه الاستراتيجية التي توضع للمدى البعيد، كما يجب علينا أن نعري الممارسات التركية أمام كل المحافل والاجتماعات الدولية، وأن يعي الشعب السوري حقيقة المحتل التركي".

وأشار في معرض حديثه إلى حبس تركيا مياه نهر الفرات وقال "اليوم نعاني من حبس تركيا لمياه نهر الفرات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المخزون المائي والأمن الغذائي، وانعكس سلبًا على حياة المواطنين ومعيشتهم".

وأوضح عثمان "نحن نعاني جدًّا من الغطرسة التركية التي تزداد يومًا بعد آخر، ذلك لأننا لا نجد أن المجتمع الدولي أو القوى الإقليمية تبدي موقفًا واضحًا لردع هذه الممارسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية".

وحث حسين عثمان الشعب السوري بكل مكوناته على توحيد موقفه وإدراك خطورة هذه التجاوزات التي تحصل، ويكون على قدر المسؤولية، متعاضدًا ومتكاتفًا ضد أي خطر يهدد تغيير البنية الديمغرافية السورية.

واختتم أمين فرع حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج، حسين عثمان، حديثه بالقول: "يجب علينا أن نكون واعين وأن نكرس مفهوم المواطنة ونؤكد وحدة سوريا، ونحن حزب التحالف دائمًا بكل توجهاتنا نؤكد على الوحدة السورية والهوية السورية وخروج كافة الاحتلالات من سوريا والعمل على صياغة مستقبل سوريا لا مركزية، تكون سوريا الجديدة بكل مكوناتها وأطيافها، سوريا القوية والعادلة، سوريا المستقبل".

(ج)

ANHA