سياسي يكشف تفاصيل الحرب النفسية المترافقة مع التهديدات والهجمات التركية!

تتعدد أشكال الحرب التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لا تنحصر في جانب المواجهات والهجمات العسكرية، وإنما تتعدى ذلك إلى أساليب أخرى تمارسها تركيا في إطار عدائها لشعب المنطقة.

ولعل أبرز هذه الأساليب هي الحرب النفسية، التي غالبًا ما تترافق مع الهجمات العسكرية التي تشنها تركيا في المنطقة، إذ يرى خبراء في هذا المجال أن الحرب النفسية أسلوب دعم للحرب العسكرية وتُستعمل لكسر إرادة شعب ما والتأثير فيه ليبدأ بالشك في صحة معتقداته وأفعاله، وينخرط في الأعمال التي تخدم مصالح الأعداء، وذلك عبر تخويفه وإحباط معنوياته بشن حملات بمعلومات مضلِّلة ومغلوطة وتوجيه تهديدات له عن طريق وسائل الإعلام.

حول هذا يقول مسؤول العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى إن التاريخ يظهر كيف بنت الامبراطورية العثمانية، أجداد الأتراك، دولتها على الحروب وإبادة الشعوب مثل شعب الأرمن.

ولفت إلى أن تركيا تمارس حربًا نفسية خاصة، هدفها إبادة الشعب الكردي في القرن الواحد والعشرين، وهجماتها على المنطقة تظهر ذلك.

ويرى حج عيسى أن تركيا تحاول تحويل أنظار الشعب في تركيا عن المشاكل الداخلية إلى الخارج، وذلك في وقت تعاني فيه تركيا من أزمات ومشاكل داخلية سياسية واقتصادية عدة، إضافة إلى تخبط السياسة الخارجية التي ساهمت نوعًا في وضع تركيا في حالة من العزلة مع دول الجوار والمجتمع الدولي بسبب سلوكها العدائي.

ويوضح بكر حج عيسى أنه وبهدف ضرب الإدارة الذاتية والتقليل من مصداقيتها في روج آفا، تعمل تركيا على إبادة الشعب الكردي عبر زرع الفتنة والعداء بين الأطراف الكردية، وزرع العملاء التابعين لاستخباراتها عن طريق دفع مبالغ مالية لهم ونشر الأخبار الكاذبة بين الشعب الكردي.

وبحسب حج عيسى، فإن تركيا ترى في الإدارة الذاتية ضمانًا لحقوق ومكتسبات الشعب الكردي، بحيث تواصل حربها النفسية بزرع الفتن والتناقض لإحداث شرخ بين القوى العسكرية والشعب "لأن شعب روج آفا الآن متضامن مع القوة العسكرية في المنطقة"، بحسب قوله.

ويقول بكر حج عيسى إن "تركيا تمارس حربها النفسية بين أبناء الشعب الكردي عبر تهديداتها بشن حرب عليهم، بين الحين والآخر، الأمر الذي أدى إلى تخوف الشعب من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها المرتزقة التابعون لها في المناطق المحتلة".

وتهدد دولة الاحتلال التركي، بين الحين والآخر، مناطق شمال وشرق سوريا بشن عمليات عسكرية عليها واحتلالها، بعد احتلال مناطق عدة من الشمال السوري، وتمارس فيها جرائم كثيرة بشكل يومي.

ولفت حج عيسى إلى أن تركيا تريد زرع الخوف لدى الشعب، لتستأصل روح المقاومة فيه وقال "لكن شعبنا حذِر لتلك الألاعيب وواعٍ لها ولا يؤثر فيه ذلك".

ويرى بكر حج عيسى أن اردوغان يصنف الشعب الكردي بمنظوره بين جيد وسيء، ويقول "في نظر تركيا، الكرد الجيدون هم المهزومون أمامها، ولكن الذين يرفعون علم المقاومة في الأعالي والذين يستطيعون ضمان حقوق الشعب الكردي في العالم هم السيئون في نظرها".

وأشار السياسي الكردي في ختام حديثه إلى أنه بفضل المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء سيتم ضمان حقوق الشعب الكردي، وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع المزيد من الجهد لحماية مكتسبات الثورة والتضامن والالتفاف حول القوى العسكرية والإدارة الذاتية.

(ج)

ANHA