سياسي سوري: التآمر على الشعب السوري انتقل من الخفاء إلى العلن

كثفت روسيا من جهودها من أجل التقريب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي مؤخراً، وزادت جهودها هذه مع الذكرى السنوية الـ12 للأزمة السورية، حيث كان من المقرر أن يجري في العاصمة الروسية موسكو اجتماع رباعي يضم نواب وزراء خارجية (سوريا روسيا إيران وتركيا)، إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد وتم تأجيله.

وعلى الرغم من عدم حصول اللقاء السياسي هذا، يرى مراقبون إنه في حال حصوله، فالهدف الرئيس منه ضرب النموذج الديمقراطي الوليد في شمال وشرق سوريا المتمثل في الإدارة الذاتية، والمطروح كبديل للنظام القائم وكحل للأزمة السورية التي طال أمدها.

قال عضو حزب سوريا المستقبل - مجلس إدلب، عبد القادر الحسين، في تصريح لوكالتنا "منذ الأيام الأولى للثورة السورية عمل النظامان التركي الفاشي والبعثي القمعي على تحريفها عن مسارها وتجلى ذلك بوضوح من خلال تحويل مسار الحل السياسي من جنيف إلى سوتشي، هذا التآمر بين النظامين جعل الثورة تتحول إلى ارتزاق وجعل الأراضي السورية بؤرة للارتزاق العالمي".

كما وشهد الملف السورية 19 جولة من استانا، نتج عنها استمرار التفاهمات الروسية – التركية، ومهاجمة مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. عقدتها كل من (روسيا – تركيا – إيران) بدءاً من 23 – 24 كانون الثاني 2017 حتى 23 تشرين الثاني 2022.

ونوه الحسين إلى أن "الاتصالات والتنسيق بين المخابرات التركية والسورية لم تنقطع منذ الأيام الأولى للثورة السورية، وإظهار حالة العداء بين النظامين كانت لكسب الرأي العام العالمي، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب السوري وآلامه وفي الآونة الأخيرة انتقل هذا التآمر على الشعب السوري من الخفاء إلى العلن، وأصبح جلياً التآمر الذي عمل على إجهاض الثورة السورية وتحريفها إلى حروب طائفية وارتزاق وتطرف".

وشدد على ان الإدارة الذاتية؛ هو السبيل الوحيد للحل في سوريا، معللا ذلك "لأنه يدعو إلى أخوة الشعوب والعيش المشترك بين جميع أطياف الشعب السوري وهو الخلاص الذي سيقود سوريا إلى بر الأمان".

ويرى عضو حزب سوريا المستقبل - مجلس إدلب، عبد القادر الحسين، في التقارب بين انقرة ودمشق "التحالف والتقارب بين الدولة التركية وحكومة دمشق ليس إلا للقضاء على هذا المشروع؛ لأنه يلبي آمال السوريين وآمال ثورتهم في الوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مكان فيها للاستبداد والدكتاتورية".

(م ش/د)

ANHA