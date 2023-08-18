سياسي سوري يتحدث عن خطوة تركية خطيرة في المناطق السورية

يشهد مسار التطبيع بين حكومة دمشق والاحتلال التركي حالة من الجمود على خلفية تراجع تركيا الواضح عن هذا المسار بعد التقارب نوعاً ما مع الغرب، وخاصة بعد قمة حلف الناتو الأخيرة.

التراجع التركي تبيّن من خلال التمسك الواضح والصريح باحتلاله للأراضي السورية، حيث رفض المسؤولون الأتراك الانسحاب من الأراضي التي تحتلها تركيا، معتبرين ذلك خطاً أحمر.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت تركيا إرسال التعزيزات العسكرية إلى المناطق السورية المحتلة وخاصة إدلب، كما عاد مسؤولو الاحتلال التركي للحديث عن أطماعهم في مناطق سورية عديدة وخاصة حلب، تحت عنوان تنمية المناطق التي يحتلونها.

النظام التركي يربط المناطق المغتصبة به

السياسي السوري والأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعه جي تحدث عن ذلك بالقول: "للأسف الشديد، لا يزال المحتل التركي يمارس سلوكه الشائن باحتلال الأرض السورية ويستمر هذا الاحتلال من لواء اسكندرون إلى محافظة إدلب، إلى عفرين والتي تم احتلالها بتواطؤ دولي وتكالب عليها شذّاذ الآفاق بدعم جوي تركي وبكافة صنوف الأسلحة الأخرى على الرغم من تطمينات الأميركي والروسي والإيراني بعدم احتلال عفرين".

وأضاف "يوماً بعد يوم، يتابع النظام التركي البغيض تحقيق وترسيخ احتلاله بتغييرٍ ديمغرافي عبر ما يعرف باتفاقات خفض التصعيد على حساب أبناء المنطقة نفسها ملّاك الأرض وأصحاب الحق المغتصب، ويتابع أيضاً ليصل إلى رأس العين وتل أبيض ويمارس من خلال ذلك أقذر أنواع الاحتلال والاستغلال عبر مرتزقته لتمرير مشروعه القديم الجديد الموصوف بالميثاق الملّي التركي والذي يعتبر ولاية حلب بخريطتها القديمة العثمانية هي حق تركي وإرث يجب إعادته للسلطة التركية".

السياسي السوري كشف أن "النظام التركي يربط المناطق المغتصبة به إدارياً واقتصادياً وحتى خدمياً ويقوم بعملية تتريك واضحة للمنطقة في ظل صمت دولي، لا بل في ظل رعاية أممية تبدأ بشريكها في الناتو وتنتهي عبر حلفائها في أستانا".

تركيا لن تنسحب ويجب على السوريين الاعتماد على أنفسهم

وعن إمكانية انسحاب تركيا، أكد قلعه جي: "تركيا لن تنسحب من المناطق المغتصبة لأن انسحابها لن يترك لها فرصة المتابعة بالتدخل في المسألة السورية ولن يعود لها دور رئيس في ذلك".

ووجّه السياسي السوري، رسالة إلى السوريين، قائلاً: "على السوريين ألّا يعولوا على المجتمع الدولي، فهو منافق وفاجر ومصالحه هي مع النظام التركي أكثر ما تكون معنا. علينا أن نعوّل على وحدة الصف السوري، وعلى ثقتنا بأننا قادرون على فعل التحرير ونحن أهل لذلك".

وختم قلعه جي حديثه، بالتأكيد على أن "المجتمع الدولي يدير الأزمة السورية لمصالحه، لكنه لا يقدم لنا حلاً على مقاس مصالحنا لذلك على السوريين أن يذهبوا إلى طاولة حوار جدي حقيقي وبدون شروط مسبقة من أي طرف إلا مصلحة سورية ومصلحة جميع السوريين".

(ي ح)

ANHA