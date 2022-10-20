نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، في 18من تشرين الأول الجاري، سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

تيقن من الفشل واليأس

وحول ذلك، قال الكاتب السوري، محمد عيسى: "لا يختلف اثنان في هذا العالم أن أحداً يعمد لاستخدام أسلحة دمار شامل إذا لم يكن قد تيقن من فشل الوسائل التقليدية فلا بد أن خسائره الكبيرة مع قوات الكريلا قد أوصلته إلى حالة من اليأس دفعته إلى استخدام الكيماوي كي يستعيد هيبة جيشه".

حاجة مسعورة لتحقيق اختراق

وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دولة الاحتلال التركي واستطلاعات الرأي التي تؤكد بأن فوز أردوغان بالانتخابات القادمة بات أمراً صعباً، حاول حزب العدالة والتنمية الهروب من الأزمات الداخلية وتصديرها إلى الخارج، إلا أن قوات الاحتلال تعرضت لخسائر فادحة في جبال كردستان.

وعن ذلك، يقول عيسى: "أظن أن التوقيت الذي استخدم فيه السلاح الكيماوي يرتبط بالحاجة المسعورة لحزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية وتحالفه الحاكم إلى تحقيق اختراق ما في المعركة مع قوات الكريلا يستطيع أن يوظفه لرفع شعبيته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والتي باتت على الأبواب وكابوس الهزيمة فيها صار مخيماً".

الكريلا.. قوات تعكس حلماً لشعب وتحمل مشروعاً إنسانياً وعالمياً

وحول جدوى هذه الهجمات، قال عيسى: "لن تستطيع تركيا تحقيق الهزيمة لقوات الكريلا عبر هذا الاستخدام، لأن قوات الكريلا هي قوات شعبية وليست جيشاً نظامياً، هي رأس حربة لحركة نضال شعبية لم تنهزم، حركة نضالية تمثل طموحات لشعب أو تعكس حلماً لشعب بأكمله، أضف إلى أنها تحمل مشروعاً إنسانياً ومستساغاً عالمياً لأنه يتقن لغة العصر وينشد مجتمعاً حراً وعادلاً وتلعب فيه المرأة دوراً ريادياً بينما الخصم العدو التركي لا يقدم لشعبه والمحيط والعالم غير أوهام وأمراض الماضي البالية وغير محمودة السيرة ولا يحتضن أو يسوق في خطابه غير الإرهاب والإرهابيين".

على الشعوب مؤازرة نضال الكريلا

طالب الكاتب والسياسي السوري، محمد عيسى في ختام حديثه، شعوب المنطقة بالتضامن مع قوات الكريلا، قائلاً: "قوات الكريلا هي درع الشعوب الساعية للانعتاق، أرى أنها ظهير الحالمين بوطن العدل والكرامة والحق والمساواة ولأنها كذلك فالمطلوب من شعوب المنطقة التضامن معها ومؤازرة نضالها وقطع الطريق على التركي المتخلف والمأزوم".

وحول الموقف الدولية، قال محمد عيسى: "أنا لا أرى إلا صمتاً يرقى إلى درجة كبيرة وقد تكون الصراعات الدائرة في هذا العالم قد خطفت الأضواء إلى أولويات أخرى أو أن تعتيماً غريباً يطال الفلسفة الأوجلانية لا أبري فيه أحداً، فكل النظم في هذا العالم خصوم لها لأنها صحيحة".

(م)

ANHA