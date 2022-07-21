سياسي مصري: أدعم وبشدة مطالبات حظر الطيران في شمال وشرق سوريا

يطالب أبناء شمال وشرق سوريا، ومنذ 25 نيسان 2017 وإلى اليوم، بفرض حظر طيران على أجواء شمال وشرق سوريا، لردع الهجمات والجرائم التركية بحق شعب المنطقة.

في أواخر شهر حزيران الفائت أطلقت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا والتي يتجاوز عددها الثلاثين حزباً نداء مشتركاً للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا لفرض حظر جوي على المنطقة.

وضمت الكثير من المؤسسات صوتها لنداء الأحزاب السياسية. واتسعت دائرة الدعم لمطالب حظر الطيران.

في السياق، أكد السياسي المصري والمهتم بالقضية الكردية، رامي زهدي، في تصريح خاص لوكالتنا، أن دولة الاحتلال التركي التي تشن هجمات ـ منذ أعوام ـ ضد شمال وشرق سوريا وتحتل أجزاء كبيرة من الأراضي السورية وترتكب جرائم فيها، بشكل يومي، تتبع "سياسة غير شريفة، وأحياناً غير ذكية على الإطلاق"، وقال "ستمضي حتماً للخسارة في النهاية، مهما بدا عكس ذلك الآن، وتاريخياً لم تنجح أبداً السياسات غير الشريفة، سواء للدولة العثمانية أو التركية أو أي دولة أو قوة عالمية".

تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شمال وشرق سوريا

أشار رامي زهدي إلى "أن غاية تركيا الواضحة تبرر لها الأفعال غير الشريفة دائماً وأبداً، وبين هذا وذاك ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شمال وشرق سوريا، وسط صمت غير مبرر إطلاقاً من الدولة السورية، التي لم تقم بالحد الأدنى من الإجراءات الممكنة لوقف الاعتداءات على جزء مهم من الأراضي السورية وعلى أبناء الشعب السوري".

وتطرق إلى مطالب أبناء شمال وشرق سوريا بفرض حظر جوي من أجل إيقاف الهجمات التركية، وموقف مجلس الأمن الذي لم يتخذ حتى الآن أي قرار بذلك، وقال: "بالتأكيد تتحكم في قرارات مجلس الأمن والمؤسسات الأممية بشكل عام، قوى دولية مؤثرة تعمل من أجل مصالحها، حتى وإن كانت هذه المصالح غير عادلة، وضد مصالح وحقوق شعوب وقوميات، وربما ضد الإنسانية بصفة عامة، أعتقد أن انتظار العدالة والإنصاف من الآخرين هو دائماً جزء من التحرك والحل، لكن يجب ألا يُعوّل عليه كثيراً، لا شيء يحرك العالم الآن إلا التوصل إلى مسار لتبادل المصالح، بشرط نبل الغايات وشرف الوسائل".

أكد السياسي المصري رامي زهدي دعمه لمطالب القوى والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا حول ضرورة فرض حظر طيران على شمال وشرق سوريا وقال: "بصفتي سياسي مصري ومستقل ومتابع ومهتم بقضايا الأمن والسلم في المنطقة ومتابع ومهتم بالقضية الكردية أدعم وبشدة مطالبات حظر الطيران، وكل إجراء أو مطالبة ذات شأن بالأمن والسلم والاستقرار لكافة الشعوب".

ودعا رامي زهدي النخب السياسية والمثقفة إلى الوقوف في وجه الجرائم والانتهاكات التركية، وقال: "بغير التعاطف، وهو أبسط ما قد يطلب من النخب السياسية لوقف الانتهاك التركي تجاه دول المنطقة. مطلوب من السياسيين في كل المنطقة أولاً؛ تفهّم القضية بشكل صحيح بحيث يكون الاهتمام مبنياً على قناعة وصدق رأي، ثم التحرك السياسي في كل المسارات لشرح وإيضاح النوايا التركية غير الشريفة على الإطلاق تجاه الاستيلاء والسطو على مكتسبات الشعوب وثروات الأمم، وليس الأمر مقتصراً فقط على الطمع في سوريا الدولة أو إقليم شمال وشرق سوريا، الأمر أعمق ويطال سيادة وحدود ومصالح دول أخرى متعددة في المنطقة".

(ل م)

ANHA