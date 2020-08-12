سياسي لبناني يتهم تركيا بانفجار بيروت ويدعو لبنان لتقديم شكوى

وغرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "تخيلوا هذا الخبر شركة الشماس التي تستعمل المتفجرات لا يسمح لها إلا بإدخال عشرة كيلوغرامات من هذه المادة كل فترة، انتبهوا جيداً 10 كلغ، طيب إذاً من اتخذ القرار السياسي بإدخال 2700 طن؟ هذا هو السؤال؟ الخطأ ليس إدارياً. اذهبوا باتجاه تركيا هناك الحقيقة."

ودعا وهاب الدولة اللبنانية إلى تقديم شكوى بحق تركيا التي انطلقت منها المواد المتفجرة وإلزامها بالتعويض عن كل الأضرار التي وقعت، فالمواد كما أصبح واضحاً كانت ذاهبة إلى سورية عبر لبنان وقصة الموزامبيق كذبة فهل يتخلى أحد عن بضاعة بملي.

وقال وهاب: "عملية جسر الشغور الإرهابية التي نفذتها جبهة النصرة نفس الدخان نفس الألوان نفس المواد وكانت تحصل عليها من تركيا".

(ز غ)