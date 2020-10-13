سياسي لبناني يدعو الاتحاد الأوروبي لإيقاف جرائم أردوغان

واشار وئام وهاب في البرقية التي أرسلها إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي أن حكم أردوغان لتركيا يشكّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، خاصة وأن أردوغان لديه أطماع واضحة وأجندة تخريبية وأحلام توسعية يحاول من خلالها استعادة نفوذ السلطنة العثمانية القديمة ذات النفوذ الاستعماري وسعيه الدؤوب لأداء دور فاعل في تخريب المنطقة العربية بما يتوافق مع طموحاته وأحلامه العدوانية التي تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي الأوروبي.

ونوه أن سلوك أردوغان العدواني يقوم بشكل أساسي على صناعة الأزمات والتدخل عبر استخدام القوة وتجنيد الجماعات الإرهابية المسلحة، معتمداً في ذلك على تنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي الذي يرتبط معه بروابط فكرية وأيديولوجية متطرفة.

وأوضح الوزير اللبناني بأن أردوغان وجد في مناطق الأزمات العربية فرصة سانحة لتحقيق مشروعه التخريبي في العديد من الدول العربية، من بينها مصر وليبيا وتونس وسورية من خلال دعم جماعة "الإخوان المسلمين" للوصول إلى الحكم حتى بلغ به الحال إلى التدخل العسكري المباشر في سورية وليبيا، وتهديده دولاً عربية مثل السعودية ومصر والإمارات، بل وسعيه الدائم للإضرار بمصالح هذه الدول عبر بناء تحالفات مع منظمات إرهابية متطرفة لفتح ممرات عبور الإرهابيين وتوغّلهم في عدد من الدول العربية، إضافة إلى دعمه العدوان الأذربيجاني على أرمينيا وقيامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده، واستمراره في إجراء عمليات تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجزيرة قبرص وتصرفات أنقرة في البحر المتوسط بما يشكّل تهديداً واضحاً لمصالح الدول الأوروبية.

وتابع الوزير اللبناني الأسبق إن تمادي أردوغان في التدخل بالشؤون العربية من شأنه إلحاق الضرر وتعظيم المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي الأوروبي بما يحتّم على دول الاتحاد الأوروبي وضع حدّ أمام مغامرات أردوغان التي لا أفق لها، والإسراع في اعتماد استراتيجية أوروبية جديدة تقوم على فرض عقوبات عسكرية واقتصادية على المنتجات والبضائع التركية ومنع أردوغان من استغلال المعونات المالية من الاتحاد الأوروبي في تجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى البلدان العربية بدلاً من إنفاق تلك المعونات لأجل تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في تركيا.

وختم وهاب رسالته إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان بالقول: "إن استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاطي بعدم مبالاة مع إرهاب أردوغان واستباحته للساحات من ليبيا إلى سورية والعراق وأخيراً إلى أرمينيا، من شأنه أن يزيد من الاستفزازات التركية والتمادي في نفس الممارسات العدوانية، والتي قد تطال حرائقها في حال عدم كبح جماحها مناطق جديدة في العالم".

وفي السياق كتب وهاب على صفحته على "تويتر": "العدوان الأذربيجاني على أرمينيا ما كان ليحصل لولا تشجيع أردوغان".

(ز غ)