سياسي كردي: يجب تغليب مصلحة الشعب الكردي وتجنب الاقتتال الداخلي

تسعى دولة الاحتلال التركية إلى جر القوى الكردية في جنوب كردستان إلى حرب داخلية، فيما يدعو الرأي العام الكردي القوى الكردية إلى تغليب مصالح الشعب الكردي وحماية مكتسباته وعدم الانجرار إلى الألاعيب التركية.

سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني نجم الدين ملا عمر قال في تصريح لوكالة أنباء هاوار إن القضية الكردية هي قضية الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، لذلك فإن على القوى الكردية "أن تضع المصلحة الحزبية جانباً".

ورأي ملا عمر أن نضال الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان نضال متكامل لا يمكن تجزئته، وأضاف "الشعب الكردي حارب وقاوم من أجل حريته ووجوده وهويته منذ مئات السنين في الأجزاء الكردستانية الأربعة، ورأينا عبر التاريخ كيف ساند الشعب الكردي جميع الثورات ضد الأعداء، لذلك لا يجوز اليوم أن نضع العوائق أمام بعضنا".

وأضاف ملا عمر "العدو يحارب بكل الوسائل من أجل إنهاء الكرد والهوية الكردية في العالم، لذا لا يجوز لنا نحن الكرد أن نضع الحدود أمام بعضنا لأننا أخوة في الدم والأرض، على أرض كردستان".

وأشار ملا عمر إلى مساعي الدولة التركية بشكل خاص لافتعال المشاكل بين القوى الكردية، بهدف القضاء على وجود الشعب الكردي.

ملا عمر عبّر عن سخطه إزاء الحصار الذي تفرضه قوى باشور كردستان على مخيم مخمور، وقال "إن الحصار المفروض على مخيم مخمور سيؤدي إلى قتل أهالي المخيم، وينبغي على باشور كردستان العمل على تقديم المساعدات وليس فرض الحصار على المخيم".

وحول التوتر الحاصل بين القوى الكردية في جنوب كردستان في منطقة زينه ورتي، شدد ملا عمر على ضرورة إدراك مخططات أعداء الشعب الكردي، "يجب أن نعرف حقيقة عدونا، فالعدو يحيك المؤامرات ضد شعبنا، ويسعى إلى افتعال الاقتتال الكردي الكردي من أجل إنهاء وجود الكرد على أرضهم.

ملا عمر رأى أن الانتصار الأكبر على مخططات الدولة التركية هو حل القضايا وتوحيد القوى الكردية السياسية والعسكرية.

وناشد نجم الدين ملا عمر جميع القوى السياسية الكردية والمثقفين بالابتعاد عن كل ما يؤجج الاقتتال الداخلي بين الكرد، لأن مثل هذا الأمر سوف يهدد مصير الشعب الكردي. واختتم حديثه بالقول "اليوم قوات كريلا والبيشمركه ووحدات حماية الشعب يجب أن تكون صفاً واحداً، وإذا كان لدينا بعض الخلافات فيجب عليها حلها بالتفاهم، وعدم السماح للأعداء بالوصول إلى أهدافهم".

(ك)

ANHA