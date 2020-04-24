سياسي كردي: على أهالي باشور الانتفاض ضد الاحتلال التركي

وعقب استقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته إلى منطقة زينه ورتي على حدود منطقة قنديل ثارت مخاوف من اقتتال بين الكرد. ودعت قوى واحزاب كردية وفي مقدمتها منظومة المجتمع الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني لسحب قواته من المنطقة.

ويبدي السياسيون والمثقفون الكرد في أجزاء كردستان استياءهم إزاء هذا التصعيد، وفي هذا السياق أجرت وكالتنا لقاء مع السياسي وليد دينكلي، حيث أشار إلى أن هذه المخططات تشكل خطراً على مستقبل الكرد وقضيتهم، وتتسبب بحرب بين الكرد.

وقال:" الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع الاحتلال التركي الذي يهدف لضرب الكرد ببعضهم البعض، ويأتي هذا التصعيد في حين يتطلب من جميع الأطراف توحيد قواهم ضد الاحتلال التركي".

وأضاف دينكلي" من الواضح أن الدولة التركية لديها أطماع عسكرية لاحتلال مناطق جنوب كردستان، والنيل من نضال حركة التحرر الكردستانية".

الاحتلال التركي يستخدم PDK كأداة ليتقاتل الكرد مع بعضهم

وتابع دينكلي حديثه قائلاً:" الشعب الكردي حقق العديد من الانتصارات والإنجازات في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي لم يرق للاحتلال التركي وحزب العدالة والتنمية ولذلك يسعى الآن لدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان ويستخدمه كأداة ليوسع سيطرته على المنطقة والنيل من إرادة الشعب الكردي ومكتسباته".

دينكلي أكد أن هذه المخططات ستؤدي إلى عواقب وخيمة وإلى خلق النزاعات الأهلية.

ونوه دينكلي أنه يتطلب من الجميع الوقوف ضد الاحتلال التركي وليس فتح جبهات أمام بعضهم البعض، وقال: "الشعب الكردي يمر بمرحلة حساسة يتطلب فيها توحيد قواه وليس الانجراف وراء مخططات العدو".

وناشد دينكلي في نهاية حديثه الشعب الكردي في باشور كردستان للانتفاض ضد الاحتلال التركي، كما دعا عامة الشعب الكردي إلى توحيد صفوفهم والعمل وفق المصلحة الكردية.

(آ س)

ANHA