سياسي فلسطيني: هناك 5 أسباب تتطلب إنشاء تحالف عربي كردي قوي

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن التحالف العربي - الكردي بات أمراً ضرورياً في مواجهة المخاطر والأزمات التي تواجه المنطقة.

وأوضح صافي في تصريح خاص لوكالتنا، أن هناك العديد من الأسباب التي تتطلب ضرورة رسم ملامح تحالف عربي كردي قوي، يحافظ ويحمي العديد من البلدان من التغول والتدخل لبعض الأجندات الغربية في الشؤون الداخلية للعرب والكرد بشكل عام.

والأسباب التي تتطلب إنشاء تحالف عربي كردي، بحسب المحلل السياسي الفلسطيني، هي:

أولاً: حاجة الحدود الدولية للسعودية ودول الخليج وسوريا والعراق إلى حماية فعالة من خلال قوة عسكرية مشتركة (عربية كردية) وبقدرات قتالية عالية لمجابهة العدوان واعتداءات دول الجيران.

ثانياً: حماية سكان المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات المستمرة. فالعديد من الاعتداءات العسكرية الغاشمة وقعت بحق سكان المناطق الحدودية، لذا يجب توفير عوامل القوة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار.

ثالثاً: ضرورة إشعار دول الجوار بقوة الرد وضمان ردعهم عسكرياً وأمنياً وسياسياً.

رابعاً: حاجة الشعوب العربية والكردية إلى ارتباطات وضمانات حقيقية تساعدهم في مواجهات الأزمات التي تؤدي إلى ضياع الوحدة العربية والكردية.

خامساً: الاستفادة المطلقة من القدرات القتالية العالية للمقاتلين الكرد والعرب ووضع المقاومة والشجاعة والبسالة التي يتمتع بها الكرد في خدمة العرب والكرد معاً لتؤدي إلى تحقيق التوزان في المنطقة.

(ح)

ANHA