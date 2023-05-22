سياسي عربي يدعو لحماية مخيم مخمور ويعتبر ما يجري تنفيذاً لرغبة تركيا

تستمر ردود الأفعال السياسية والاجتماعية، الرافضة والمنددة بمحاولات القوات العراقية تطويق مخيم مخمور بالأسلاك الشائكة ومحاصرة أهله الذين انتفضوا في وجه ذلك.

وفي هذا السياق، أدان ممثل حزب الحداثة والديمقراطية في شمال وشرق سوريا إبراهيم الثلاج خلال تصريح لوكالتنا تصرفات الحكومة العراقية حول تعاملها مع ملف المخيم واعتبر أن هذا التعامل يأتي تنفيذاً لرغبة تركيا.

المخيم إنساني وما يجري هو تنفيذ لرغبة تركيا

الثلاج، أشار إلى إن المخيم أنشئ منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهو مخيم إنساني معترف به من قبل الأمم المتحدة "ويجب التعامل مع أهالي هذا المخيم وفق مبادئ الأمم المتحدة لحماية اللاجئين لا تضييق الخناق عليهم وحصارهم"، موضحاً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف وراء هذه التصرفات وهو ينفذ رغبة تركيا على الأرض العراقية.

التأكيد على الوقوف مع أهالي مخمور

كما وحمّل ممثل حزب الحداثة والديمقراطية في شمال وشرق سوريا، حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية أمن وسلامة أهالي المخيم مؤكداً أنهم في حزب الحداثة والديمقراطية يقفون مع المطالب المشروعة لأهالي المخيم.

على منظمات شؤون اللاجئين تحمّل مسؤولياتها

ودعا الثلاج الأمم المتحدة ومنظمات شؤون اللاجئين لتحمّل مسؤولياتها الإنسانية تجاه قضية اللاجئين في مخيم الشهيد رستم جودي بقضاء مخمور وحمايتهم من المؤامرات السياسية ومحاولة إبادتهم وكسر إرادتهم وإبعاد قضايا اللاجئين عن المواضيع السياسية.

(سـ)

ANHA