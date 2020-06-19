سياسي عراقي: تركيا تنتهك القوانين الدولية وتعتدي على سيادة العراق

وشنت تركيا خلال الأيام الماضية هجمات متكررة على جبال شنكال ومخمور وقرى حدودية في هولير، ما أثار ردود فعل عراقية وعربية منددة بهذه الهجمات.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة انتهاك سيادة البلاد.

واستدعت وزارة الخارجيّة السفير التركي في العراق مجدداً الخميس، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة، مطالبة الحكومة التركية "أن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدًّا لهذه الاعتداءات".

وحول ذلك قال المحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان لوكالة هاوار "إن الانتهاكات التركية تحدث في وقت يمر فيه العراق بأزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية، وفي وقت مرشح فيه العراق لأن يصبح ساحة حرب بالنيابة بين أمريكا وإيران، مما تسبب في عدم الاستقرار، بالإضافة إلى استغلال جيوب داعش".

"ضعف الموقف العراقي شجع تركيا وغيرها"

وأشار الوزان إلى "أن العملية التركية تعكس ضعف الدبلوماسية والموقف العراقي والسيادة العراقية التي شجعت تركيا وغيرها على انتهاك سيادة الدولة العراقية، مما يسهم في تأزم الوضع العراقي وزيادة المشاكل الأمنية مثل استغلال داعش، والانفلات الذي يحدث بين القائمين على العملية السياسية".

ولفت المحلل السياسي العراقي إلى "أن كل القوانين الدولية ترفض الاعتداءات التركية على سيادة دولة العراق، حيث أدانته جامعة الدول العربية، كما تقدم العراق بشكوى في مجلس الأمن والجامعة العربية تماشيًا مع القوانين الدولية".

وأكد المحلل السياسي العراقي في ختام حديثه "أن الاعتداءات التركية على العراق لن تتوقف إلا بوجود حكومة قوية وبرلمان قوي قادر على تلبية مطالب الشعب العراقي وتمثيله بشكل دبلوماسي ودولي صحيح".

(ي ح)

ANHA