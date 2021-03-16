سياسي عراقي: أوجلان يقود المشروع البديل لمشروع الشرق الأوسط الكبير القائم على التقسيم

وأطلقت مجموعة من المثقفين المصريين والعرب، في الذّكرى الثانية والعشرين للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط / فبراير، مبادرة عربية بهدف التعريف بقضية أوجلان وشعبه تحت اسم "المبادرة العربية لحرية أوجلان"، منطلقين من انتمائهم الإنساني الذي يحتّم عليهم نصرة المناضلين من أجل حرية شعوبهم من جهة، ووفاء للعلاقات التاريخية الوطيدة التي جمعت الشعبين العربي والكردي.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي العراقي، أسعد العبادي، إن حرية القائد أوجلان تعتبر بمثابة إطلاق الحريات لكافة المضطهدين والمهمشين في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني الأمرين منذ اتفاقية سايكس بيكو والتقسيم، ولازالت عرضة للتقسيم.

وأضاف العبادي في تصريح خاص لوكالتنا: "أنا على ثقة بالأهداف التي يناضل من أجلها هذا القائد التاريخي للأمة الكردية الذي تلتف حوله جماهير من الضعفاء والمستضعفين والمهمشين من الكرد والعرب والأرمن والتركمان والترك والفرس. هذا الرجل لا يمكن أن يكون إلا حاملًا لمشاعل الإخلاص والحرية من الظلم والاضطهاد والتمييز والعنصرية والعرقية والمذهبية والطائفية والشوفينية بكل مسمياتها وعناوينها".

وأشار السياسي العراقي إلى أن أوجلان يدعو إلى الإخلاص بين الشعوب، وهذا لا يمكن إلا أن يكون سببًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأضاف: "أوجلان يقود المشروع البديل لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تكافح من أجل تحقيقه القوى الاستعمارية في منطقة الشرق الأوسط بغرض تقسيمه".

وفي حديثه عن أوجلان قال العبادي: "نحن نقف أمام قامة تترفع عن الانحياز للطائفة أو العرق أو الدين بل تتحد وتتلاحم مع كل معاني الشرف والمثل والقيم والتقاليد الشرق أوسطية على أساس الإيمان بالمشتركات الوطنية والتاريخية التي تجمع بين مكونات الشرق الأوسط برمته لننعم بالسلام والأمن والطمأنينة تحت شعار المواطنة المتساوية التي يدعو إليها هذا الرجل الفذ".

واختتم المحلل السياسي العراقي، أسعد العبادي حديثه قائلًا: "أنا أدعو بإصرار إلى إطلاق سراح سجين الرأي، سجين الفكر، القائد عبد الله أوجلان".

ويشار إلى أن عدد الكتّاب والمثقفين والسياسيين العرب المنضمين للمبادرة العربية لحرية أوجلان في تزايد مستمر.

وكانت أستاذة العلوم السياسيّة، وعضوة المبادرة العربية لحرية أوجلان، الدّكتورة فرناز عطية أحمد، أكدت في وقت سابق لوكالتنا، أنه تم جمع أكثر من 8000 توقيع مؤيد لإطلاق حرية أوجلان، وأكدت أنّ الحملة مستمرة ونطاقها يتسع يوميًّا، ومؤيدو حرية أوجلان يتزايدون يوميًّا، موضحة أنّ التوقيعات سترسل للحملة الدوليّة الخاصة بدعم أوجلان.

(ح)

ANHA