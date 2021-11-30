سياسي أحوازي: التحالف الكردي العربي يضمن وحدة الأراضي السورية

وقال طاهر أبو نضال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، إن هناك شعوب تعايشت في المنطقة منذ زمن طويل، وعاشت مع الأمة العربية والإسلامية، وسكنت مع العرب وحاربت في حروبهم، وعاشت انتصاراتهم.

وأضاف "أبو نضال" في تصريح خاص لوكالتنا: "أتصور اليوم أن التحالف العربي السوري والكردي السوري يدخل ضمن وحدة الأراضي السورية"، مؤكدًا أن هذا هو أفضل حل يمكن أن يتعايش فيه السوري العربي والسوري الكردي على الأراضي السورية.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية إلى أن الكرد يعيشون بسلام منذ زمن طويل، ويحافظون على سلامة الأرض والعيش الكريم ما بين أبناء الدولة الواحدة، وعاشوا هكذا منذ مئات السنيين.

(ح)

ANHA