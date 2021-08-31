وتواصل تركيا منذ احتلالها مناطق في سوريا اتباع سياسة التتريك من خلال إنشاء الجامعات والمدارس وتدريس اللغة التركية، في محاولة من أردوعان إحياء أطماع الدولة العثمانية البائدة.

وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إدارة ما تعرف بجامعة إعزاز التابعة لما تسمى "الحكومة المؤقتة" أضافت في العام الدراسي الجديد بعض الأقسام الجديدة إلى أقسامها مثل” كلية الإعلام، وقسم اللغة التركية".

ووفق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة لا يحق لتركيا، باعتبارها دولة احتلال، أن تتخذ قرارات من شأنها المساس بالوضع في المناطق السورية التي تحتلها.

في حين رفعت الجامعة حد الأقساط المالية السنوية المترتبة على الطلاب، في جميع كليات وأقسام الجامعة، ما أدى إلى استياء واسع بين الطلاب، لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف الدراسة.

ورصد المرصد السوري القائمة التي صدرت حديثًا من قبل إدارة الجامعة والتي تتضمن حد الأقساط السنوية لجميع الكليات والأقسام للتعليم الموازي بالدولار الأمريكي؛ فكانت على الشكل التالي: كلية الهندسة 400 دولار، كلية الإعلام 400 دولار، كلية التربية 300 دولار، كليتي الحقوق والاقتصاد300 دولار، كلية الآداب 275 دولار، كلية الشريعة 275 دولار، كلية العلوم السياسية 275، الكلية الزراعية والبيطرية 200 دولار.

وعلى خلفية ذلك، رصد “المرصد السوري” خروج مظاهرة طلابية أمام مبنى الجامعة بتاريخ 29 آب/أغسطس نددت بارتفاع تكاليف الدراسة التي تفوق قدرة معظم الطلاب وخصوصًا النازحين والمهجرين، ورفض المتظاهرون القرار الجديد، ورفع الطلاب لافتات كتب عليها ”أنا طالب وليس دولار” مؤكدين أن هذه الخطوة ستحرم عشرات الطلاب من مواصلة تعليمهم في الجامعة.

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي سياسة التتريك الممنهجة في المناطق التي تحتلها من سوريا، بدءًا من تغيير الأسماء الأصلية للقرى والمدن وإطلاق أسماء تركية عليها، إلى جانب فرض التعامل بالعملة التركية ورفع الأعلام التركية وصور أردوغان في المدارس والجامعات والمشافي، وصولًا إلى ربط هذه المناطق إداريًّا بالولايات التركية وإدارتها من داخل تركيا.

(ش ع)