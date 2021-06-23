سياسات التهجير القسري مستمرة وهذه المرة قرية الناصرية

سياسات التهجير القسري، والتغيير الديمغرافي التي يتبعها الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، مستمرة، والهدف هو ترسيخ الاحتلال.

الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في المناطق المحتلة، استهدفت هذه المرة قرية الناصرية القريبة من بلدة شركراك التابعة لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض.

مصادر محلية قالت لوكالتنا إن الاحتلال التركي ومرتزقته يعملون الآن على إفراغ القرية قسرًا، لتحويلها إلى معقل لهم.

المصادر أفادت أن عددًا من أهالي القرية أجبروا على الخروج، فيما يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته على إجبار المتبقين على الخروج من القرية.

المصادر أوضحت، أن الأهالي مجبرون على الخروج، قائلين "إذا لم نخرج، ربما يكون مصيرنا القتل، أو السجن، أو الخطف".

ويذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يتبعون هذه السياسات في معظم المناطق المحتلة، وعفرين التي تبنى فيها المستوطنات، خير مثال على ذلك.

(د ج)

ANHA