سوزدار كوردمان: على الشعب الانتفاض ضد مخططات تركيا الاحتلالية ودعم مقاومة الكريلا

يشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 نيسان المنصرم، هجومًا واسعًا، بريًّا وجويًّا على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان، بالتزامن مع استهدافه في الـ 5 من الشهر الجاري مخيم مخمور (رستم جودي)، الذي يقطنه آلاف اللاجئين، بهدف احتلالها بعد الهزيمة التي مُني في غاري في الـ 14 من شباط الماضي.

تزامنًا مع الهجمات، حقق مقاتلو الدفاع الشعبي في جبال كردستان انتصارًا كبيرًا على جيش الاحتلال التركي، على الرغم من استخدامه أحدث التقنيات والأسلحة المتطورة، فيما استطاعت المقاتلات (وحدات المرأة الحرة ـ ستار ‏YJA Star‏) ‏على وجه الخصوص، توجيه ضربات موجعة للعدو خلال مشاركتهن في المعارك، وأظهرن الإرادة القوية للمرأة الكردية الحرة، ‏والتزامها بالحرية وتصميمها على ضمان النصر.

إدارية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، سوزدار كوردمان، وخلال لقاء مع وكالتنا، هنأت المقاومة التي يسطرها مقاتلو الكريلا في جبال كردستان، وخاصة المقاتلات اللواتي استطعن أن يوجهن للعدوان التركي ضربات قوية، وقالت "استطاعت المقاتلات خطو خطوات كبيرة نحو الانتصار وسط روح ومعنويات عالية ضمن حملة حان الوقت الحرية".

مضيفة: "المقاتلات وخلال تصديهن لهجمات جيش الاحتلال التركي على مدار شهرين، أظهرن للاحتلال إرادة المرأة القوية والصلبة، واستطعن إفشال كافة المحاولات الاحتلالية".

'الاحتلال يستغل صمت PDK'

دعت سوزدار أهالي باشور كردستان إلى مساندة قواتهم، ورفع وتيرة المقاومة التي يبديها أبناؤهم المقاتلون في جبال كردستان، وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي كافة هجمات الاحتلال.

الاحتلال التركي يستمر في مؤامراته ومخططاته الاحتلالية بإبادة الشعب الكردي والقضاء عليه، وذلك بمساندة الدول المتآمرة معه، الذين يوحدون ويؤيدون أهداف الاحتلال، مستغلين صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف افتعال الفتن والصراعات بين الداخل الكردي بحسب المراقبين للشأن كردستان.

'مهما اتسع خط الخيانة فلن يستطيعوا النيل من مكتسباتنا'

إذا بحثنا في صفحات التاريخ، نجد أن تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مليء بخط الخيانة بحق شعبه الكردي، والتي تصب في مصلحة الاحتلال وتدعم أهدافه، ومنها تصفية الكرد – بالكرد من أجل القضاء على عموم الشعب الكردي، بحسب ما أكدته سوزدار كوردمان.

وبيّنت بالقول "مهما اتسع خط الخيانة، فالاحتلال وغيره من المتآمرين لن يستطيعون النيل من مكتسبات الشعب الكردي واحتلال أراضي كردستان بفضل مقاومة الكريلا والشهداء الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الدفاع عن أرضهم، وبفضل تكاتف عموم الشعب الكردي والوقوف إلى جانب قواته".

سوزدار أشارت إلى أن الاحتلال التركي لا ينوي احتلال جبال كردستان فقط، بل احتلال أراضي ومدن باشور كردستان بالكامل، وصولًا إلى روج آفا، لإحداث التغيير الديمغرافي والقضاء على الهوية الكردية.

'على الشعوب الوقوف في وجه الاحتلال في مرحلة الوجود أو اللاوجود'

وعلّقت سوزدار كوردمان على مقولة العثماني الجديد (أينما كان جيشي حاضرًا فهناك لي) وقالت إن الاحتلال يقصد بها احتلال كافة دول الجوار.

ودعت سوزدار كافة الشعوب في أرجاء كردستان إلى إدراك حجم المؤامرات على جغرافية كردستان والشعب الكردستاني عامةً، والانتفاضة في وجه المحتل التركي وهجماته المتكررة على جبال كردستان، منوهة "الوقت وقت حماية الثورة وتحقيق الحرية لمنع افتعال الفتن والاقتتال الداخلي، وإفشال كافة مخططات الاحتلال وإيضاحها للرأي العام.

وناشدت الأهالي ومكونات المنطقة الانضمام إلى التظاهرات المنددة بالاحتلال وأكدت "بمواصلة النضال ورفع وتيرة المقاومة وحماية المشروع الديمقراطي، سنحقق حرية القائد عبد الله أوجلان، لأن هذه المرحلة هي مرحلة الوجود أو اللاوجود في الشرق الأوسط".

(س و)

ANHA