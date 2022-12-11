سويسرا: هجمات الاحتلال التركي على روج آفا منافية للقوانين الدولية وشروط الأمم المتحدة

وذكرت وكالة فرات للأنباء ، أن المجلس الفدرالي السويسري أجاب على مسوّدة أسئلة برلمانية الحزب الاشتراكي في البرلمان الوطني، كلوديا فريدل ونيكولاس والدر من حزب الخضر، بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والهجمات الاحتلالية على شمال وشرق سوريا كالتالي:

"وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية على اتصال بالسلطات التركية، وقد أعربت الوزارة على الفور عن مخاوفها بعد هذه الضربات الجوية التركية التي لا تتفق مع القانون الدولي وشروط الأمم المتحدة، وطالبت تركيا بالوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي ومنع قتل المدنيين، مهما كانت الظروف، سويسرا وبصفتها الدولة المضيفة لاجتماعات جنيف، تدعم السلام والأمن في المنطقة بطريقة ثنائية ومتعددة الأطراف وتعمل بشكل فعال".

في الآونة الأخيرة، تتابع سويسرا وشركاؤها القضية المتعلقة بمزاعم استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية، وتثق بشكل خاص بموقف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) من هذه الاتهامات".

(ل م)