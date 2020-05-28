سويسرا تفتح تحقيقاً حول ملاحقة تركيا لمعارضيها في الخارج

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن النيابة الفيدرالية السويسرية، أكدت الأخيرة أنها فتحت تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.

كما من المنتظر أن يصدر قرار بالموافقة على طلب النيابة من قبل المجلس الفيدرالي، خاصةً أنه كان قد وافق خلال السنوات السابقة على طلب مشابه متعلق بالتحقيق مع مواطنين من أصل تركي قاموا بالفعل نفسه.

وأكد المحامي الموكَّل عن الضحايا أن هذه القضية ستكون عبرة ورادعة لكل من يُبلغ عن أبناء حركة الخدمة الموجودين في سويسرا.

بالمقابل، تزعم أنقرة أن حركة الخدمة متورطة في محاولة انقلاب عام 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما تنفي الحركة بدورها هذه الاتهامات وتطالب بتحقيق دولي.

ومنذ 4 أعوام تلاحق حكومة أردوغان المنتمين في حركة الخدمة خارج البلاد، ونفذت الاستخبارات التركية عمليات اختطاف وترحيل لأتراك مقيمين خارج البلاد.

إلى ذلك وجّهت حكومات دول أخرى اتهامات لأتراك مقيمين على أراضيها بالقيام بأنشطة تجسس على معارضي أردوغان.

(ش ع)