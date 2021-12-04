صوت قوي يهز دمشق.. وأنباء متضاربة حول طبيعته

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار ضخم هز العاصمة دمشق ومناطق في ريفها، لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

في حين نقلت جريدة الوطن التابعة لحكومة دمشق عن الإعلام الرسمي السوري، أن الصوت الذي سُمع دويه في محيط مدينة دمشق ناجم عن تدريبات عسكرية.

وفي 20 تشرين الأول، استهدف تفجيران حافلة لقوات حكومة دمشق عند "جسر الرئيس" في وسط العاصمة السورية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وذلك بحسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة سانا الرسمية أن 14 شخصاً قُتلوا، ووقع عدد من الجرحى جراء "تفجير إرهابي" بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق.

(ش ع)