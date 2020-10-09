صوت انفجار في بيروت يثير الرعب

وأشارت المعلومات إلى أن الدوي الذي سمع هو نتيجة انفجار فرن حمادة في الطريق الجديدة لناحية الملعب البلدي، وتبين فيما بعد أنه ناجم عن انفجار خزان مازوت يعود إلى أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر ما أدى إلى اشتعال النيران على الفور، وسقوط عدد من الجرحى.

وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني وعملت على نقل الجرحى وإجلاء سكان المنازل القريبة من مكان الانفجار، وأفاد شهود عيان لوكالتنا أنّ "الانفجار كان قوياً جداً، وقد اهتزّت المنطقة بأسرها، وقد سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين".

وفيما زالت فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران في المحلة، أظهرت صور التقطت من المكان حجم الأضرار الكبير الذي تسبب به الانفجار.

(ز غ)