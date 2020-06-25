سوريات: تركيا تريد إسكات صوت المرأة الحرة

في تكرار لأفعالها الوحشية ضد الشعب الكردي وخاصة النساء، وسط الصمت الدولي، ارتكب جيش الاحتلال التركي مجرزة بحق 3 نساء، اثنتان منهن عضوتان في منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل وهبون ملا خليل، والمواطنة أمينة ويسي.

نساء كرديات وعربيات من مدن (الشهباء، قامشلو، منبج، الحسكة وحلب) ندّدن بالهجمات وأكدن أنها استهداف للمرأة النضالية في لقاء لوكالتنا "أنباء هاوار".

ريم ظاظا مواطنة من المكون العربي ومن أهالي مدينة منبج استنكرت الهجوم وقالت: "المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا مستهدفة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، لأنها أثبتت جدارتها وقوة إرادتها، مضيفة "بات واضحاً أنهم يريدون إسكات صوت المرأة الحرة".

وفي نهاية الحديث، ناشدت ريم ظاظا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف النساء.

سيناريو قتل نساء عفرين يتكرر في كوباني

بدورها أدانت المواطنة حورية مصطفى من أهالي عفرين، والقاطنة في مقاطعة الشهباء هجوم الاحتلال التركي على كوباني، وقالت إن هدف الاحتلال ليس تحرير المناطق من الإرهاب بل تدمير وقتل النساء.

وذكرت حورية في سياق حديثها أن الاحتلال يُكرر سيناريو قتل نساء عفرين مرة أخرى باستهداف نساء كوباني.

في الختام ناشدت حورية مصطفى منظمات حقوق المرأة وجميع نساء العالم قائلة: "اليوم نحن نُقتل، وغداً الاحتلال سيقتلكم أنتم أيضاً، فلتنتفضوا ضد الاحتلال التركي".

الاحتلال يستهدف المرأة المنظمة

قالت منيرة شاكر من أهالي مدينة قامشلو "تستهدف الدولة التركية الفاشية المجردة من الإنسانية والمعدومة الأخلاق المرأة المنظمة، وتود إنهاء وجودها، لأنها ترى في المرأة المنظمة تهديدًا لوجودها الدكتاتوري الفاشي".

وبيّنت منيرة "يجب أن يعلم المحتل التركي جيداً أنه لن يستطيع أحد النيل من المرأة، وأنها ستواصل مسيرة الشهيدات اللواتي دفعن ثمن حقد المحتل التركي على النساء.

وأنهت منيرة محمد حديثها بالدعوة لتصعيد النضال، والثأر للشهيدات اللواتي استشهدن على يد المحتل التركي ومواصلة مسيرتهن النضالية.

ندين الهجمات التي تهدف إلى كسر الإرادة النضالية للمرأة

أما المواطنة زينب علي من أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب فقالت" باسم جميع النساء في الشرق الأوسط ندين ونستنكر هذه الهجمات على المرأة الحرة التي تهدف إلى كسرها إرادتها النضالية.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات ليست بجديدة على المرأة، فالمرأة المنظمة دائمًا كانت مستهدفة من قبل الاحتلال.

وقالت زينب في ختام حديثها "نحن النساء في مدينة حلب ندعم ونساند جميع النساء، وسنحارب الاحتلال بإرادتنا وعزيمتنا".

وقالت ساكنة توفيق، مُهجّرة من سري كانيه، وتقطن الآن في أحد مراكز الإيواء في مدينة الحسكة "تركيا احتلت أرضنا ونهبت منازلنا وهجّرتنا من مدينتنا, وقتلت نساءنا وأطفالنا، ولا تكف عن جرائمها بل تستهدف إرادة المرأة الحرة التي أثبتت وجودها".

وطالبت ساكنة توفيق جميع النساء في العالم بالانتفاض في وجه الاحتلال.

(كروب/س و)

ANHA