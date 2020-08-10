سوريا: تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 10 آب 2020, الأثنين - 20:15 2020-08-10T20:15:00 مركز الأخبار وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1255. (ي ح) إقرأ أيضاً قسد: ما جرى في دير الزور جزء من مخطط طويل المدى وتكاتف العشائر أفشله قالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية إن ما ... القبائل العربية في ناحية تل حميس تؤكد دعمها لقسد وتصف اغتيال الشّيخ الهفل بالفتنة أدان شيوخ ووجهاء القبائل العربية في ناحية تل حميس،... تخصيص رقم للطوارئ في إقليم الفرات ودعوات للوقاية من كورونا خصصت هيئة الصحة في إقليم الفرات رقم طوارئ ليتمكن ا... الموقع القديم