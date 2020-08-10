سوريا: تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-08-10T20:15:00 مركز الأخبار

وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1255.

(ي ح)

 

 


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