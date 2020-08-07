سوريا: تسجيل ٦١ إصابة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل ٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 07 آب 2020, الجُمُعَةُ - 22:33 2020-08-07T22:33:00 مركز الأخبار وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1060. )ي ح) إقرأ أيضاً عشيرة البريج تدعو عشائر شمال شرق سوريا دعم قسد والتنبه من مخططات عملاء النظام ناشدت عشيرة البريج، أبناء عمومتها من عشيرة العكيد... ثالث حالة وفاة بوباء كورونا في شمال وشرق سوريا أعلن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتي... عشيرة العلي يناشدون عشائر دير الزور لعدم الانجرار وراء الفتن التي يحاول النظام وأتباعه إشعالها دعا أبناء عشيرة العلي أهالي ريف دير الزور عدم الان... الموقع القديم