سوريا: تسجيل ٦١ إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل ٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-08-07T22:33:00 مركز  الأخبار

وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1060.

)ي ح)


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