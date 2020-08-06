سوريا: تسجيل ٥٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٥٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
خبر 2020-08-06T20:00:00 مركز الأخبار

وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 999.

(ي ح)


إقرأ أيضاً