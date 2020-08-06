سوريا: تسجيل ٥٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٥٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. خبر 06 آب 2020, الخميس - 20:00 2020-08-06T20:00:00 مركز الأخبار وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 999. (ي ح) إقرأ أيضاً تراب منبج يحتضن الشهيد إبراهيم رشو شيع اليوم أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد إبراهيم رش... طائرة مسيرة تقصف منشأة مدنية في قامشلو وإصابة أحد العمال فيها قصفت طائرة مسيرة تركية منشأة مدنية لصناعة الكبلات ... القبض على تجار للآثار في إقليم الفرات أعلنت الأجهزة الأمنية في إقليم الفرات القبض على تج... الموقع القديم