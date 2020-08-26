سوريا: 75 إصابة جديدة و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 75 إصابة جديدة ووفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية. خبر 26 آب 2020, الأربعاء - 22:39 2020-08-26T22:39:00 مركز الأخبار وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2440 شفيت منها 550 وتوفيت 98 حالة. (ي ح) إقرأ أيضاً وسائل إعلام: إصابة عسكريين أمريكيين خلال حادث تصادم مع قوات روسية في سوريا أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من ا... أهالي شيراوا بمقاطعة عفرين يساندون مقاومة حفتانين نظّم مجلس ناحية شيراوا تظاهرة تحت شعار "بالحرب الش... القبض على مجموعة تمتهن سرقة الدراجات النارية من كوباني ومبنج ألقت قوات مكافحة الجريمة في كوباني القبض على مجموع... الموقع القديم