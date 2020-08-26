سوريا: 75 إصابة جديدة و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 75 إصابة جديدة ووفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.
خبر 2020-08-26T22:39:00 مركز الأخبار

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2440 شفيت منها 550 وتوفيت 98 حالة.

(ي ح)


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