سوريا وتركيا من الدول الأكثر فساداً

سوريا هي الأسوأ، والإمارات العربية المتحدة هي الأفضل فيما يتعلق بمكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين شهدت تركيا انخفاضاً إضافياً في درجاتها من 96 إلى 101 في التصنيف العالمي، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية.

وأصدرت المنظمة مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، واستعرضت سجل الشفافية ومكافحة الفساد في 180 دولة، حيث تراجعت غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيبها، حيث وصل متوسط المنطقة إلى مستوى متدنٍ جديد.

واشارت المنطمة في تقريرها إلى أنها لم تسجل أي دولة تحسنا ملحوظا في مؤشر مدركات الفساد (CPI) في العقد الماضي.

ودرجات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة الفساد من الأدنى إلى الأعلى هي كما يلي:

سوريا- اليمن- ليبيا- العراق- لبنان- إيران- مصر- الجزائر- المغرب- تونس- الكويت- سلطنة عمان- البحرين- الأردن- المملكة العربية السعودية - دولة قطر - إسرائيل - الإمارات العربية المتحدة.

ويصنف المؤشر تركيا ضمن منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التي تضم أيضاً روسيا وأوكرانيا. احتلت تركيا المرتبة 101 في التصنيف العالمي، حيث تراجعت من المرتبة 96 وتراجعت بنقطتين عن عام 2021. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن البلاد تشهد تراجعاً كبيراً في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية.

(م ش)