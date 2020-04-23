سوريا وبلدان عربية تعلن غداً الجمعة أول أيام الصيام أعلنت السلطات الدينية في سوريا أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال . خبر 23 نيسان 2020, الخميس - 20:28 2020-04-23T20:28:00 مركز الأخبار وفي وقت سابق أعلنت كل من الأردن والإمارات والسعودية والكويت ومصر وتونس أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر الصيام. (ل) ANHA إقرأ أيضاً مناشدة من 41 منظّمة للتدخّل بوقف محاكمات تعسّفية بحقّ أكثر من90 مختطفاً سورياً في السّجون التركيّة طالبت 41 منظّمة حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، الأم... جموع من المثقفين والأكاديميين السوريين يوجهون نداء لأطراف النزاع لإطلاق سراح كافة المعتقلين والمغيبين وجه "جموع من المثقفين السوريين والأكاديميين وقادة ... منظمة حقوقية: الاحتلال التركي يصعّد انتهاكاته في عفرين بهدف إحداث تغيير ديمغرافي قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن جيش الاحتلال ا... الموقع القديم