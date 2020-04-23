سوريا وبلدان عربية تعلن غداً الجمعة أول أيام الصيام

أعلنت السلطات الدينية في سوريا أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال .
خبر 2020-04-23T20:28:00 مركز الأخبار

وفي وقت سابق أعلنت كل من الأردن والإمارات والسعودية والكويت ومصر وتونس أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر الصيام.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً