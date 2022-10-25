سوريا والعالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس اليوم

ومن المرتقب أن تشهد سوريا إلى جانب العديد من دول العالم، اليوم، كسوفاً جزئياً للشمس وخلال الظاهرة سيكون جزء فقط من الشمس مغطى بالقمر.

وستكون أكبر نسبة لحجب قرص الشمس في شمال وشرق سوريا بمنطقة ديرك بنسبة 49 % بينما في حلب 42 % واللاذقية بنسبة 40 % ودمشق 37 %، حسب بيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق.

وسيبدأ الكسوف الجزئي للشمس في الساعة (12 و56 دقيقة، و2 ثانية)، ويستمر حتى الساعة (3 و22 دقيقة و40 ثانية) بعد الظهر بتوقيت دمشق، وتبلغ ذروته في الساعة (2 و11 دقيقة و12 ثانية).

ويحذر الأطباء من النظر مباشرة إلى كسوف الشمس الذي يسبب ضرر دائم أو مؤقت لشبكية العين، لا يرافقه أي ألم وليس من الضروري ظهور الأعراض مباشرة، إلى جانب فقدان الرؤية أو تشوهها.

وينصح بعدم استعمال النظارات الشمسية العادية، نظارات اللحام، المناظير والتلسكوبات دون مرشحات خاصة، كاميرا الهاتف النقال، وعدسة الكاميرا كونها ليست آمنة للنظر

ومن المتوقع أن يُشاهد الكسوف في كل من مصر والأردن والعراق وفلسطين وقطر والكويت والإمارات ولبنان وسلطنة عمان والسعودية، الذين سبقوا ظهور الكسوف بتحذيرات وإجراءات نوعية من تعطيل للدوام الرسمي في المدارس وعدم إخراج الطلاب للساحات الخارجية أثناء حدوث الظاهرة وإجراء محاضرة توعية صباحاً، إلى جانب إقامة دول عربية عديدة "صلاة الكسوف".

كما وسيظهر الكسوف في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا وآسيا وشمال شرق إفريقيا.

وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

(د ع)