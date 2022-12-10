سوريا المستقبل: الجلوس على طاولة تجمع السوريين الوطنيين هو السبيل للخلاص من الإرهاب والاحتلال

وحضر قراءة البيان أعضاء حزب سوريا المستقبل الذين تجمعوا في مركز الحزب في مدينة الرقة، وقرئ من قبل الناطق باسم حزب سوريا المستقبل موفق الأحمد.

وجاء في نص البيان: يحتفل العالم اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع).

وأضاف البيان" إن شعبنا في سوريا بكافة مكوناته الوطنية يعيش مأساة إنسانية ومعاناة قاسية منذ ما يقارب اثني عشر عاماً جراء الاحتجاجات الشعبية التي خرجت مطالبة بالحرية والكرامة وما واجهه شعبنا جراء ذلك من قمع أجهزة السلطة الأمنية بدمشق مما أدخل سوريا في صراع دموي أدى لتدخل الأطراف الإقليمية والدولية في سوريا وهيأ الأرضية لنشوء التنظيمات المتطرفة، ودخول العناصر الإرهابية عبر حدودنا السورية.

وأكد البيان" ورغم التضحيات العظيمة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية بالشراكة مع التحالف الدولي في مواجهة إرهاب تنظيم داعش والذي يشكل خطراً على المنطقة والعالم، بالتوازي مع القضاء على تنظيم داعش بدأ شعبنا يواجه عدواناً تركياً متتالياً في محاولة لإحياء التنظيم الإرهابي وبعث الروح فيه من جديد خلال السنوات الثلاث الماضية".

وتحدث البيان عن هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف البنية التحتية والحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية .

ولفت البيان إلى أن "حقوق الإنسان وبما تمثله من قيم نبيلة ومعاني سامية هي الهدف الذي يطالب به كافة أبناء شعبنا في سوريا، ومنذ أيام شهدت مدينة السويداء في جنوبنا السوري احتجاجات شعبية واسعة خرجت مطالبة بالكرامة والحرية تم قمعها من طرف أجهزة سلطة دمشق الأمنية، بينما تعيش أغلب مناطقنا السورية حالة غضب شعبي متزايد جراء الحالة الإنسانية والمعيشية بسبب تعنت سلطة دمشق المطلق تجاه قضايا شعبنا العادلة والمحقة منذ بدء الأزمة السورية".

حزب سوريا المستقبل في بيانه أكد أن الجلوس على طاولة مستديرة تجمع السوريين الوطنيين المخلصين، هو السبيل الوحيد للخروج من الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري، والخلاص النهائي من الاحتلال والإرهاب وذلك من خلال التطبيق الفعلي للقرار الدولي "2254" للحل السياسي الشامل للأزمة السورية ونؤكد دعمنا ووقوفنا مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ونعتبرها المشروع الأمثل للأزمة السورية.

واختتم البيان:" نطالب منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء مأساة السوريين وكافة التدخلات في مصير الشعب السوري المكلوم من انتهاك لحقوقه والإطاحة به وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين إلى ديارهم في سوريا".

(م خ)

ANHA